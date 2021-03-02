الوحدة يضم جواو بيدرو رسمياً اعتباراً من الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعاقد الوحدة رسمياً مع البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الظفرة والمعار لبني ياس في صفقة انتقال نهائي اعتباراً من الموسم المقبل.

وقال عامر الصيعري عضو مجلس إدارة نادي الوحدة إن إدارة النادي أنهت الاتفاق رسمياً مع الظفرة واللاعب الذي وقع على عقود انضمامه للوحدة، ليرتدي قميص العنابي اعتباراً من الموسم المقبل، دون الإفصاح عن مدة التعاقد انتظاراً لنهاية الموسم الذي سينهي خلاله إعارته لبني ياس، وسيتم بعدها الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويعد انتقال بيدرو إلى الوحدة صفقة من العيار الثقيل من شأنها تقديم الإضافة للعنابي في الموسم المقبل، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق الموسم الحالي، ويحتل بيدرو المركز الثالث في قائمة هدافي دوري الخليج العربي برصيد 14 هدفاً، وقدم أداء مميزاً مع بني ياس هذا الموسم في انتظار تجربة جديدة للاعب مع "أصحاب السعادة".

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