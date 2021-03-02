«دبي الرياضي» يواصل تطوير اللاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت فعاليات «برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في أندية دبي الرياضية تحت شعار«مسيرتك مستقبلك»، بهدف تحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم بدبي.

,بدأت الفعاليات في شركة حتا لكرة القدم بحضور علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتّا وشركة حتّا لكرة القدم، وراشد عامر المدير الرياضي لشركة حتّا لكرة القدم، وعادل البناي مدير قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي، وكانت المحاضرة الثانية في مقر شركة النصر لكرة القدم بحضور سعيد العامري المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، وعبد الرحمن محمد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وصلاح جلال مدير الفريق الأول، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وعادل البناي مدير شركات كرة القدم في المجلس، حيث ألقى أفرام جرانت المدير الفني السابق لمنتخبي إسرائيل وغانا وأندية تشيلسي وبورتسموث ووست هام الإنجليزية، وبارتيزان بلغراد الصربي، وتيرو ساسانا التايلاندي، محاضرتين تحفيزيتين في كل ناد لنخبة اللاعبين الموهوبين من 14 إلى 19 سنة وللاعبين المواطنين من الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين.

وأعرب جرانت عن سعادته بالعمل مع مجلس دبي الرياضي في هذا البرنامج الطموح.

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