5 مدربين في موسم البطائح رقم قياسي في «الهواة»

المصدر: متابعة - محمد فضل

ضرب البطائح الرقم القياسي في عدد المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق الأول هذا الموسم 2021-2020 والذي غير فيه النادي «5» مدربين بعد أن استهل الوافد الجديد الموسم الحالي بالمصري عصام عبده ليتم تبديله ويتم إسناد المهمة للإيطالي جيوفاني تيدسكو الذي لم يمكث طويلاً مع الفريق، ويتقدم باعتذاره عن إكمال المهمة وتلجأ إدارة النادي لمدرب المراحل السنية المغربي سعيد شخيت الذي تصدى للمهمة بشكل مؤقت حتى جاء الدور على التونسي نور الدين العبيدي المدرب السابق للإمارات حيث تم اختياره بحكم خبرته بخبايا فرق الهواة لكن الأخير لم يلب تطلعات إدارة وجماهير النادي، بعد أن فرط في الصدارة التي ذهبت لفريقه السابق الإمارات قبل 4 جولات من الآن.

وتلقى الفريق هزيمة غريبة أمام العروبة بعد أن كان فريقه متقدماً إلى ما قبل نهاية المباراة بربع ساعة ليحدث العروبة حينها «ريمونتادا» مثيرة ويقلب المباراة رأساً على عقب محرزاً 4 أهداف، وربما تكون هذه النتيجة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث لم يتذوق البطائح بعدها طعم الفوز، بعد أن تعادل في ثلاث مباريات متراجعاً نحو المركز الثالث، لينفد صبر إدارة النادي وتعيد مدرب الطوارئ سعيد شخيت من جديد ليكون مسؤولاً عن الفريق الأول حتى نهاية الموسم.

مقصلة مستمرة

ويتواجد في دوري الأولى أندية لجأت لتبديل مدربيها عدة مرات حيث استعان دبا الحصن بثلاثة مدربين هم البرتغالي روي انطونيو والذي خلفه الإيطالي والتر باندياني ثم التعاقد قبل أيام مع عبد الغني المهري مدرب مسافي السابق.

وفي دبا الفجيرة استعان النادي بعرابه القديم طارق السيد، قبل أن يحل مكانه الوطني سليمان البلوشي، وجاء مسافي بمحمد الخديم بديلاً عن المهري وغادر التونسي غازي الغرايري تدريب الحمرية لتوكل المهمة لمساعده الوطني محمد إسماعيل.

مفارقات

ومن المفارقات في دوري الهواة وجود 6 مدربين على رأس عملهم منذ انطلاقة الموسم من بينهم 3 مدربين مواطنين هم محمد العجماني مدرب الذيد، والذي لم يقد فريقه إلى تحقيق أي فوز في المسابقة حتى الآن، وعارف شلنك مدرب التعاون ومحمد جلبوت مدرب العربي، وتضم قائمة الستة المقدوني جوكيكا مدرب الإمارات والتونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة ومواطنه طارق الحضيري مدرب مصفوت.

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