القبيسي: الظفرة تجاوز ظروفاً بالغة الصعوبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد أحمد عمران القبيسي رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة، أن فريقه عاش ظروفاً بالغة الصعوبة في الموسم الحالي وخاصة مع نهاية الدور الأول من دوري الخليج العربي وحتى الجولة الـ17، مشيراً إلى الظروف الصحية والإصابات التي جعلت الفريق يفقد أكثر من نصف عناصره في كل مباراة. وأضاف القبيسي في حديث مع «البيان الرياضي»: واجهنا العديد من الصعاب التي أثرت في نتائج الفريق ولكنها لم تفقدنا الثقة باللاعبين لأننا كنا نعلم الأسباب ونجد لهم العذر، وبعد أن اكتملت الصفوف في مباراة العين عاد الفريق من جديد إلى سكة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على حساب منافس كبير .

وعدّ القبيسي أن تفوق الفريق ونتائجه الإيجابية تأكيد أيضاً على إصرار اللاعبين .

وأوضح أن الوصول إلى النقطة الـ20 سيجعل الفريق يلعب بأريحية في الجولات المقبلة قد تساعده على حصد المزيد من النقاط، موضحاً أن طموح ناديه القتال حتى آخر جولة وكسب أكبر عدد من النقاط لوضع الفريق في المركز الذي يليق بنادي الظفرة.

وفي سياق آخر، أكد القبيسي حل قضية الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم لمصلحة نادي الوحدة السوري، والبالغ قدرها 1.09 مليون درهم عبارة عن 20% من قيمة صفقة انتقال اللاعب عمر خريبين للهلال السعودي في سنة 2017، وقال: إن القضية انتهت بشكل ودي بين الناديين الإماراتي والسوري بعد جلسة مشتركة مع وفد نادي الوحدة في زيارته الأخيرة للإمارات، وأضاف: المسألة تم حلها ودياً والحمد لله والقضية أصبحت من الماضي وتم الاتفاق على أن يكون هنالك تعاون مشترك في ما يخدم مصلحة الناديين في المستقبل القريب.

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