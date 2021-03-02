سيناريو العام الماضي يحاصر «الإعصار»

المصدر: دبي - علي الظاهري

رغم المستوى المميز الذي ظهر به فريق حتا في الفترة الأخيرة، إلا أن السيناريو المظلم الذي عاشه في الموسم الملغى في العام الماضي، عاد ليحاصر «الإعصار» مرة أخرى، حيث ما زال الفريق يتذيل الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه عجمان الذي يحتل المركز الثالث عشر.

ولم تشفع العروض المميزة لحتا في الموسم الماضي الذي تم إلغاؤه، حيث كان الفريق يخسر النقاط في الرمق الأخير من المباريات، وهو ما يتكرر حالياً منذ ظهوره بثوب جديد بعد تغيير المحترفين الأجانب وتدعيم الفريق بعناصر جيدة قدمت الإضافة المطلوبة، ولكن معاناة حتا مع الدقائق الأخيرة ما زالت تؤرقه في الجولات الماضية التي كان في بعضها متقدماً حتى الدقيقة 85.

وفقد نادي حتا ما لا يقل عن 11 نقطة في الوقت القاتل خلال 18 جولة في دوري الخليج العربي من بينها 10 نقاط تحت قيادة المدرب الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش.

وعاش حتا السيناريو الموجع في 5 مباريات خلال الـ18 جولة الماضية لكن السيناريو الأكثر ألماً لمشجعيه تكرر في الجولات الأخيرة أمام النصر وقبلها ضد شباب الأهلي عندما كان الإعصار متقدماً إلى غاية الدقيقة 86 بهدف واحد، لكنه خسر المباراتين.

من جهة أخرى، يواصل الفريق تحضيراته بروح عالية لمواجهة الفجيرة، ويستعيد خدمات مجموعة من اللاعبين أبرزهم الأوزبكي دوستونبك خامداموف والحسين صالح بعد غيابهما في المباراة الماضية أمام النصر، كما يعول على بعض اللاعبين العائدين من الإصابة لتعويض النتائج السلبية في الفترة الماضية.

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