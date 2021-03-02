كلباء والنصر.. حلم ولقب

المصدر: كلباء- محمد فضل، دبي- عدنان الغربي

يستضيف اتحاد كلباء نظيره النصر في تمام الساعة 17:30 مساء اليوم لحساب مباراة الإياب لنصف نهائي كأس الخليج العربي، في لقاء مثير بين الفريقين، يسعى خلاله «نمور كلباء» لكتابة التاريخ وتحقيق الحلم وبلوغ النهائي لأول مرة خاصة أنه الأقرب لحجز بطاقة العبور بعد أن فاز في مباراة الذهاب على استاد آل مكتوم بنتيجة 2-1، في المقابل يتطلع النصر للدفاع عن لقبه والوصول للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

ومن الصعب التكهن بالنتيجة في أعقاب الأداء الجيد الذي يقدمه كل فريق هذا الموسم وتألقهما على مستوى الدوري إلى جانب فوزهما معاً في الجولة الماضية على كل من الفجيرة وحتا الذي تفوق عليه النصر في الدقائق الأخيرة.ويخوض مدرب كلباء خورخي داسيلفا المباراة بصفوف مكتملة باستثناء الغائب الوحيد اللاعب داؤد البلوشي.

مواجهة

وسيحاول النصر المنتشي بتأهله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مواصلة سلسلة انتصاراته العريضة التي حققها آخر 3 مباريات ،من أجل رد الدين لاتحاد كلباء والفوز عليه بالنتيجة المطلوبة لانتزاع بطاقة النهائي، وسيستعيد العميد مهاجمه سيباستيان تيغالي الذي شفي من الإصابة ،في المقابل يغيب محمد فوزي بسبب طرده في مباراة الذهاب، ومن المنتظر أن يعوضه راشد عمر.

90 دقيقة

من جهته، أكد خورخي داسيلفا مدرب فريق الكرة باتحاد كلباء أن لاعبي النمور تفصلهم 90 دقيقة فقط عن كتابة تاريخ جديد للنادي الساعي للتأهل المرة الأولى في مسيرته للنهائي «الحلم».ودعا المدرب اللاعبين إلى ضرورة تناسي نتيجة مباراة الذهاب، التي تمكنا فيها من تحقيق أفضلية بالفوز على العميد في عقر داره، ولكننا بالتأكيد لن نركن للنتيجة السابقة وسنخوض مباراة الثلاثاء بحماس وتحدٍّ جديدين. وأشار داسيلفا إلى أن فترة التحضيرات للمباراة كانت قصيرة، وذلك بسبب ضغط المباريات المتتالية ،ولذلك كان التركيز عقب نهاية مباراة الفجيرة قبل 3 أيام على استشفاء اللاعبين، وأعتقد أن الجميع متحمس لخوض المباراة، واللاعبون يتوقون للمشاركة في اللقاء المهم الذي تقود أي نتيجة إيجابية النمور للحضور في النهائي.

انتصارات

من جانبه، شدد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر على أن حظوظ فريقه في التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي مازالت قوية ،في ظل المستويات العالية التي يقدمها في الفترة الأخيرة، وهو قادر على الفوز بالنتيجة المطلوبة، مشيراً إلى أن كرة القدم عالم مجنون وكل شيء ممكن في 90 دقيقة ولكل مباراة سيناريو مختلف، وأنه لن يسمح بتكرار ما حدث في لقاء الذهاب، وأضاف: نعلم أننا سنخوض مباراة مصيرية ونحن على أتم الجاهزية لها، نطمح أن نستمر على الأداء القوي الذي قدمناه آخر 3 مباريات، سنلعب بطريقة هجومية للبحث عن أهداف مبكرة.

تركيز

أكد البرازيلي رومولو دوس سانتوس محترف كلباء جاهزيتهم الكاملة، والتركيز منصب في حسم مباراة النصر، مشيراً إلى أنهم يعلمون مدى أهمية المواجهة، وأتمنى أن يكون الجميع في يومهم. ووصف سانتوس النصر بالفريق القوي ولذا يجب علينا الحذر أمامهم، وأشار إلى أن مهمته تسجيل الأهداف، بغض النظر عن المركز الذي يلعب فيه، وأن لديه الكثير ليقدمه للنمور، وأتمنى مساعدة الفريق على تحقيق الأهداف المرجوة.

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