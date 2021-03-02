إشادة بجهود لجنة مكافحة المنشطات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، في افتتاح الورشة الطبية عن قوانين مكافحة المنشطات «عن بُعد»، بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات،برئاسة الدكتورة ريمة الحوسني، ومبادرات اللجنة التي تسهم في زيادة وعي عناصر اللعبة عن أخطار المنشطات وكيفية مكافحتها، وتناولت الورشة، التعريف باللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات ونطاق تطبيقها، ومسؤوليات كافة عناصر اللعبة «اللاعبين، الأطقم المساندة، الأندية والاتحاد المختص»، وأنواع الانتهاكات، وكيفية التعامل في حالة ظهور نتيجة إيجابية، واستعرضت العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين، وتطرقت الورشة لمخاطر المكملات الغذائية على اللاعبين، بالإضافة لحالات الإعفاء العلاجي.

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