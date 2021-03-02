عبد الله مسفر يقود تدريبات البطائح

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

تعاقد نادي البطائح مع الدكتور عبد الله مسفر، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للتونسي نور الدين العبيدلي الذي تقدم باستقالته مؤخراً، وقاد مسفر أمس تدريبات الفريق استعداداً للقاء التعاون يوم الجمعة المقبل في الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى.

وأكد حمد الكتبي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن العقد لمدة موسم ونصف الموسم بهدف توفير مزيد من الاستقرار للفريق خلال الفترة المقبلة، وقال: نتمنى الاستفادة من الخبرة الكبيرة لمسفر من أجل تحقيق حلم جماهيرنا بالوصول للعب في دوري المحترفين.

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