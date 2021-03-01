هيلمان: مصير تمديد عقدي عند إدارة الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

كشف البرازيلي أودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، النقاب عن أن حديثا جرى بشأن تمديد التعاقد معه إلى العام 2023، مشددا على أن مصير الإعلان الرسمي عن نتيجة ذلك الحديث من اختصاص إدارة نادي الوصل حصرا، رافضا التوسع في الحديث حول هذا الموضوع تحديدا، واصفا مباراة الوصل الثلاثاء أمام مضيفه شباب الأهلي ضمن إياب نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، بالمهمة والصعبة.

وأشار هيلمان إلى أنه يذهب إلى بيته مباشرة بعد انتهاء عمله مع الوصل، ويبدأ الحديث مع ابنته حول وضعها الدراسي، وأمورها الحياتية الأخرى، ولا يريد الانشغال كثيرا بموضوع تمديد العقد، قدر انشغاله بعمله مع الوصل.

بلوغ النهائي

وأبدى هيلمان قدرا عاليا من الثقة في مقدرة الوصل على بلوغ النهائي، منوها إلى أن أمام فريقه 90 دقيقة أخرى بإمكانه استثمار ها جيدا بتحقيق الفوز والتأهل، رغم صعوبة المهمة لقوة المنافس وأفضليته كونه حقق الفوز بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

قلق الأهداف

وأبدى هيلمان قلقه من تلقي الوصل أهدافا في المباريات الاخيرة، مشددا على أنه يعمل بجد من أجل تفادي ذلك، رافضا توجيه اللوم لأي لاعب، مشددا على أنه مقتنع بحقيقة أن الوصل يفوز ويخسر كونه فريقا مكون من لاعبين لا يمكن إرجاع الفوز لأحدهم، أو تحميل أي منهم سبب الخسارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز