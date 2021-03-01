«دبي الرياضي» يُطلق ملتقى مدربي أندية دبي لكرة القدم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي، الملتقى السنوي لمدربي أندية دبي لكرة القدم، الذي ينظمه المجلس للعام السابع على التوالي، في إطار تنفيذ البرامج الهادفة للتطوير المهني الرياضي للكوادر الفنية والإدارية بالأندية، ويستمر الملتقى حتى 3 أبريل المقبل. ويتضمن الملتقى تنظيم دورات تدريبية، تقام يوم السبت من كل أسبوع، تحت إشراف الخبراء والمديرين والمشرفين الفنيين بأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، كما يتضمن إقامة محاضرات وورش عمل في موضوعات مختلفة، تقام جميعها عن بعد، بوسائل الاتصال المباشر بخاصية الفيديو، وستخصص الدورة الأولى لمدربي المراحل السنية لفئة 13 إلى 18 سنة، وتخصص الدورة الثانية لمدربي المراحل العمرية بمدارس كرة القدم من عمر 6 إلى 12 سنة، كما تخصص الدورة الثالثة لمدربي حراس المرمى.

وقدم يان فريسلاين المدير الرياضي في نادي النصر، محاضرتين أقيمتا السبت الماضي لمدربي الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، وتحدث في المحاضرة الأولى عن النموذج الأمثل لنادي كرة القدم، فيما تناولت المحاضرة الثانية أسلوب ومبادئ اللعب، وستقام السبت المقبل في الساعة العاشرة صباحاً، عدة محاضرات، حيث يقدم فيها هشام بومبار المدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، محاضرتين، يتحدث في المحاضرة الأولى عن فلسفة اللعب، وفي الثانية عن التخطيط وبرامج التدريبات، وتستهدف المحاضرتان مدربي فئات 13-18 سنة، كما يحاضر أيضاً في ذات الوقت، يسري بوزيان المشرف الفني في نادي شباب الأهلي، ويتناول موضوع العمل المهاري في مدرسة كرة القدم، والتي تستهدف مدربي فئات 6 – 12 سنة.

محاضرة

وتقام أيضاً في ذات الوقت، محاضرة لمدربي حراس المرمى، يتحدث خلالها كمال جابر المشرف الفني لحراس المرمى في نادي حتا، والتي تحمل عنوان حارس المرمى في مرحلة التعلم، ومرحلة ما قبل التكوين، من 9 إلى 15 سنة.وتتواصل فعاليات الملتقى أسبوعياً، حيث تقام السبت الموافق 13 الجاري ثلاث محاضرات، عن منهجية تدريب المواهب الرياضية، من خلال وضعيات اللعب الواقعية، ويحاضر فيها طاهر هيلجا المدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم، وتستهدف مدربي فئات 13-18 سنة، ومحاضرة عن العمل التكتيكي في مدرسة الكرة، يحاضر فيها يسري بوزيان لمدربي فئات 6-12 سنة، ومحاضرة لمدربي حراس المرمى، يحاضر فيها كمال جابر، عن مرحلة التكوين لحارس المرمى من 16 إلى 19 سنة.

١وفي 20 الجاري، ستقام عدة محاضرات، حيث يقدم بيب آلومار المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، محاضرتين لمدربي فئات 13-18 سنة، تتناول محاضرته الأولى أهمية التمرير وتداول الكرة.

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