9 جولات ترسم ملامح اختلاف مهدي وزاراغوسا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواصل شباب الأهلي زحفه نحو مقدمة دوري الخليج العربي، بعد فوزه الصعب، مساء أول من أمس، على ضيفه خورفكان 4-3، في ختام الجولة الثامنة عشرة للمسابقة، ليرتقي الفريق من المركز السادس إلى الخامس، بوصوله إلى 32 نقطة، محافظاً على فارق الـ 8 نقاط مع الجزيرة المتصدر، وقلص الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين الشارقة، بعدما تراجع من القمة إلى الوصافة.

رحيل

وكانت مباراة خورفكان التاسعة للمدرب الوطني مهدي علي، منذ توليه المسؤولية ديسمبر الماضي، خلفاً للإسباني جيرارد زاراغوسا، والذي رحل عن الفريق، بعد 9 مباريات في دوري الخليج العربي، وكان وقتها الفريق سابعاً برصيد 14 نقطة.

جمع شباب الأهلي مع مهدي 18 نقطة، بعدما قاد الفريق إلى تحقيق الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة مباراة واحدة، وجاءت الـ 14 نقطة لـ«فرسان دبي»، حصاد الـ9 جولات الأولى تحت قيادة زاراغوسا.

معدل

وتمكن شباب الأهلي من تسجيل 19 هدفاً في 9 مباريات مع مهدي، بمعدل 2.1 هدف في المباراة، وسجل الفريق أهدافاً في 8 من 9 مباريات، وتلقت شباكه 12 هدفاً بمعدل 1.3 هدف في المباراة، واحتفظ الفريق بشباكه نظيفة 3 مباريات، بينما مع زاراغوسا، سجل «فرسان دبي» 17 هدفاً في 9 مباريات بمعدل 1.8 هدف، وسجل الفريق في مبارياته، فيما عدا مواجهته والظفرة، وتلقت شباكه 11 هدفاً بمعدل 1.2 هدف، واحتفظوا بشباكهم نظيفة في 3 مباريات أيضاً.

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