العين تصيب صاموئيل في «الديربي».. وشهية مالابا مفتوحة للأهداف

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

بعد أن بدأ محترف الفجيرة السويدي صاموئيل كريستان في استعادة أراضيه وبريقه مع «الذئاب»، باستعادة حاسة التهديف، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف في المسابقة، إلا أنه يبدو أن «العين» أصابت اللاعب خلال «ديربي» الفجيرة وكلباء، والتي انتهت بفوز «النمور» بثلاثية، وتعرض اللاعب لإصابة في يده اليسرى، بعد التحامه مع أحد لاعبي كلباء، وتم إسعافه بشكل سريع، وتحامل على نفسه، وعاد إلى الملعب، لكنه لم يتمكن من إكمال المباراة طالباً التبديل.

تأثير

وبالفعل تأثر الفجيرة بإصابة لاعبه المتألق السويدي صموئيل في الشوط الأول من اللقاء، وكان لمغادرته تأثير كبير على رتم الفريق، ومنح خروجه لاعبي الفريق الضيف فرصة التقدم للهجوم واستغلال أخطاء خط الدفاع، ونجحوا في تسجيل هدفين نتجا عن حالة عدم التركيز وسط اللاعبين.

تألق

وفي المقابل، فإن التوغولي بينال مالابا واصل مشوار التألق مع كلباء، مسجلاً هدفين من الثلاثية، ليصل إلى 9 أهداف، وهذه المحصلة لا يعتبرها اللاعب كافية، نظراً لشغفه بتسجيل الأهداف بمختلف الطرق، ويطمح اللاعب للمنافسة على لقب الهداف، مع اللاعبين الكبار في قائمة الهدافين، وعلى رأسهم علي مبخوت «الجزيرة»، المتصدر بـ 17 هدفاً، وفابيو ليما نجم الوصل «16 هدفاً».

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