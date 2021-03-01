67 ركلة جزاء في 18 جولة بدوري الخليج العربي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شهدت الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، تسجيل أكبر عدد من الأهداف من ركلات الجزاء، خلال جولات الدوري، وجاء فريقا الشارقة والظفرة في مقدم الأندية الأكثر استفادة من ركلات الجزاء الموسم الحالي، بينما يعد فابيو ليما لاعب الوصل، أكثر اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً من ركلات جزاء، بواقع 7 أهداف.

ووفقاً لإحصاءات رابطة المحترفين، بلغ عدد ركلات الجزاء المحتسبة بنهاية الجولة 18، احتساب 67 ركلة، سُجل منها 56 هدفاً، بينما بلغ عدد الركلات المهدرة 11 ركلة، أما أكثر الفرق ارتكاباً لركلات الجزاء، فجاء عجمان في المقدمة بـ 11 ركلة مرتكبة.

ويأتي الشارقة في صدارة الأندية الأكثر حصولاً على ركلات جزاء، بعدما احتسب للفريق 10 ركلات، سجل منها 8 أهداف، بينما أضاع ركلتين، ويحتل الظفرة المركز الثاني في عدد ركلات الجزاء المحتسبة في مباريات الدوري، بواقع 9 ركلات، سجل منها 8 أهداف، وأهدر واحدة، ليصبح الشارقة والظفرة أكثر الأندية استفادة من التسجيل من ركلات الجزاء.

الوحدة والوصل

ويتساوى الوحدة والوصل في عدد ركلات الجزاء المحتسبة لكل فريق، بحصول كل منهما على 7 ركلات، ولكن يتفوق الوصل في عدد الأهداف المسجلة، بعدما نجح في تسجيل الـ 7 ركلات بالكامل، بينما نجح الوحدة في تسجيل 5 ركلات، وأهدر اثنتين.

وجاء الجزيرة والعين والفجيرة في المراكز من الخامس وحتى السابع، حيث احتسب لكل منهم 6 ركلات، وسجل الجزيرة متصدر ترتيب دوري الخليج العربي، وأقوى هجوم في المسابقة، بـ 48 هدفاً، 5 ركلات، جاءت جميعها عن طريق متصدر هدافي الدوري، علي مبخوت، وأهدر الفريق ركلة واحدة، أما العين، فقد سجل 4 ركلات وأهدر اثنتين، وسجل الفجيرة من 5 ركلات وأهدر واحدة.

وحصل بني ياس على 4 ركلات جزاء، سجل منها 3 وأهدر ركلة، فيما حصل اتحاد كلباء وحتا على 3 ركلات، والنصر وشباب الأهلي على ركلتين، ولم يهدر أي منهم خلال مبارياته. ويعد عجمان وخورفكان، الأقل حصولاً على ركلات الجزاء في الجولات الـ 18 الماضية، بواقع ركلة واحدة لكل فريق، حيث سجل منها عجمان هدفاً في الجولة العاشرة، عن طريق أبو بكر تراولي، بينما يعد خورفكان الفريق الوحيد في الدوري هذا الموسم الذي لم يسجل أي هدف من ركلة جزاء، بعدما أهدر الركلة الوحيدة التي احتسبت له.

أما أكثر الفرق ارتكاباً لركلات الجزاء، فجاء عجمان بـ 11 ركلة، يليه خورفكان والفجيرة 7، والظفرة وحتا 6، والنصر والجزيرة والعين وكلباء والشارقة 4، والوصل وبني ياس 3، بينما الأقل ركلات جزاء مرتكبة، الوحدة وشباب الأهلي، بركلتين فقط.

الجولة الأخيرة

وجاءت الجولة الأخيرة، كأكثر الجولات التي تشهد تسجيلاً للأهداف من ركلات جزاء، بواقع 7 أهداف، بعدما احتسب قضاة الملاعب خلال الجولة 9 ركلات، أهدر منها ركلتان، تليها الجولتان السادسة عشر والسابعة عشر، اللتين شهدتها ثاني أكبر عدد من الأهداف المسجلة من ركلات جزاء، بـ 6 أهداف، و5 أهداف في الجولتين السادسة والخامسة عشر، و4 أهداف في الجولة 14.

ركلة واحدة

وشهدت 6 جولات من عمر المسابقة، تسجيل ركلة واحدة في كل جولة، حيث سجلت أندية شباب الأهلي والشارقة والوصل في الجولات السابعة والثامنة والتاسعة، والجزيرة والشارقة والفجيرة في الجولات الـ 11 و12 و13، من ركلة واحدة محتسبة على الترتيب.

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