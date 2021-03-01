10 مايو ختام الدوري.. 6 أبريل نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: دبي- العوضي النمر

أعلنت رابطة المحترفين، تواريخ الجولات المتبقية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ونهائي كأس الخليج العربي، بعد التنسيق مع لجنتي المنتخبات والمسابقات باتحاد الكرة، ومراعاة المواعيد التي طلبها المنتخب، وتقام الجولة 22 من الدوري يومي 20 و21 مارس المقبل، والجولة 23 يومي 2 و3 أبريل، والجولة 24 أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، فيما تقام الجولة 25 يوم 4 مايو، ويختتم الموسم بإقامة الجولة 26 في العاشر من مايو. وتقرر إقامة نهائي كأس الخليج العربي 6 أبريل المقبل، وسيتم الإعلان عن ملعب المباراة، بعد تحديد المتأهلين للمباراة النهائية.

وعلم « البيان الرياضي» أنه تم وضع اقتراح بإقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 13 أو 14 مايو، بعد التشاور مع الجهات المعنية، فيما تدور مشاورات مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي شباب الأهلي والشارقة والعين والوحدة، من أجل إقامة دورة ودية مجمعة فيما بينهم، خلال شهر أبريل المقبل، قبل استضافة مجموعاتهم، سعياً لتوفير استعداد جيد يتناسب مع نظام التجمع، وسيتم إيقاف الدوري لمدة أسبوعين، خلال المشاركة الرسمية لتلك الأندية.

وتم الاتفاق على إقامة معسكر «الأبيض» خلال الفترة من 21 إلى 29 الجاري، وفقاً لرغبة المدرب مارفيك، ويتخلله لعب مباراة ودية مع منتخب الهند يوم 29 من الشهر نفسه، وكان مقرراً إقامة المعسكر من 17 إلى 31 الجاري.

جاءت إعادة برمجة روزنامة الموسم على ضوء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، إلى شهر يونيو المقبل، وإقامة المرحلة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع، بسبب الأوضاع الصحية الناجمة عن جائحة «كورونا».

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