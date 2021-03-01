«الصقور» في قمة «الهواة» بشعار «اخدم نفسك أولاً»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حضرت الإثارة والأهداف خلال مباريات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى، وحافظ فريق الإمارات (الصقور) على القمة مواصلاً في شعاره «اخدم نفسك أولاً» بفوزه على دبا الفجيرة في قمة مباريات الجولة، التي قدمت له هدية أيضاً بعد تساقط ملاحقيه الواحد تلو الآخر في أعقاب تعادل البطائح الثالث أمام دبا الحصن الرابع ليتمكن الإمارات من الحفاظ على موقع الصدارة، موسعاً الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه «العروبة» إلى أربع نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة، مستغلاً غياب الوصيف عن خوض مباريات هذه الجولة بسبب الراحة الإجبارية.

وواصلت 4 فرق نزيف النقاط بعد انتهاء مباراة دبا الحصن والبطائح بالتعادل والذي يعد الرابع في الدوري، لكنه ظل محافظاً على مركزه الثالث برصيد 22 نقطة، ولم يكن دبا الحصن بأحسن حال من «ابن عمه» البطائح بعد أن أهدر نقطتين مهمتين على ملعبه، لكنه اقتحم المربع الذهبي رافعاً رصيده إلى 20 نقطة، وفشل دبا الفجيرة في استعادة النغمة وتعرض لخسارة جديدة كما تلقى الحمرية هزيمة مفاجئة أمام ضيفه العربي ليتراجع الخاسر في سلم الترتيب.

آمال

وأبقى الثنائي التعاون والعربي على آمال التأهل إلى دوري المحترفين بعد أن رفعا رصيدهما إلى 17 و16 نقطة على التوالي، ولا يزال لغز فريق الذيد قائماً حيث يبحث الفريق عن فوزه الأول في المسابقة بعد مرور 14 جولة، لم يتمكن فيها من الحصول على العلامة الكاملة في أية مباراة مكتفياً بتعادلين، أمام التعاون في خلال الذهاب ودبا الحصن في الجولة قبل الماضية ليخسر أول من أمس أمام فريق التعاون بثنائية نظيفة، ليكون الذيد بمثابة اللغز المحيّر لجمهوره على الرغم من تدعيم الصفوف بنجم برشلونة السابق الفنزويلي جيفرين سواريز، والذي يعد الحسنة الوحيدة في الفريق.

وشهدت الجولة 14 من دوري الهواة إشهار الحكام البطاقة الصفراء في 16 مرة، فيما غابت الحمراء عن المباريات الخمس التي شهدت تسجيل اللاعبين لـ 15 هدفاً.

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