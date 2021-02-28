النصر يستضيف فعالية تطوير قدرات اللاعبين المحترفين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

استضاف نادي النصر، ظهر اليوم، فعالية «برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي»، والتي أطلقها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مسيرتك مستقبلك».

وتهدف الفعالية إلى تحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم بدبي، وتحسين أسلوب حياة اللاعب بما يتوافق مع متطلبات الاحتراف، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لجميع اللاعبين المحترفين بإشراكهم في برامج المسؤولية المجتمعية المختلفة للشركة، بجانب الترويج للرعاة ومنتجات متجر النادي.

وألقى الخبير الكروي أفرام غرانت، المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي المحاضرة للاعبي الفريق الأول وأكاديمية كرة القدم بالنادي، حيث تضمنت محاور وأهداف الفعالية، وشهدت المحاضرة حضور سعيد العامري المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، حيث اصطحب أفرام غرانت بجولة داخل مرافق النادي بعد نهاية الفعالية، وأهداه درع النادي تقديراً لجهوده.

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