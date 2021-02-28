البطائح يقيل مدربه العبيدي ويكلف "شخيت" بالمهمة

المصدر: متابعة – محمد فضل

قررت إدارة نادي البطائح اقالة مدرب الفريق الحالي التونسي نور الدين العبيدي من منصبه وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وتنازله عن الصدارة للإمارات قبل أربع جولات.

وأعاد مجلس الإدارة مدرب فريق المراحل السنية المغربي سعيد شخيت مدرباً للفريق خلال الفترة المقبلة من عمر الموسم الكروي .

وتجدر الإشارة إلى أن البطائح سبق وأن تعاقد مع المصري عصام عبده مع انطلاقة الموسم والذي استغنى عنه النادي ليتولى الإيطالي جيوفاني تيدسكو كابينة تدريب الفريق لكنه لم يستمر كثيراً بعد أن اعتذر عن اكمال المهمة ليتم اسناد الامر بصورة مؤقته للمغربي سعيد شخيت ومن بعده لنور الدين العبيدي والذي غادر أمس منصبه ليعيد النادي سعيد شخيت مدربا للفريق من جديد .

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