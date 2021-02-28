داسيلفا: 90 دقيقة تفصل كلباء عن النهائي الحلم

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد خورخي داسيلفا مدرب فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء أن لاعبي النمور تفصلهم 90 دقيقة فقط عن كتابة تاريخ جديد للنادي الساعي للتأهل المرة الأولى في مسيرته للنهائي «الحلم» ضمن مسابقة كأس الخليج العربي.

ودعا المدرب اللاعبين إلى ضرورة تناسي نتيجة مباراة الذهاب التي تمكنا فيها من تحقيق أفضلية بالفوز على العميد في عقر داره ولكننا بالتأكيد لن نركن للنتيجة السابقة وسنخوض مباراة الثلاثاء بحماس وتحدٍّ جديدين.

وأشار داسيلفا إلى أن فترة التحضيرات للمباراة كانت قصيرة وذلك بسبب ضغط المباريات المتتالية ولذلك كان التركيز عقب نهاية مباراة الفجيرة قبل 3 أيام على استشفاء اللاعبين، واعتقد أن الجميع متحمس لخوض المباراة واللاعبين يتوقون للمشاركة في اللقاء المهم الذي تقود أي نتيجة إيجابية النمور للحضور في النهائي.

وأعرب المدرب عن أمله أن يتم حسم المباراة في زمنها الأصلي من دون اللجوء لركلات الترجيح، وأتمنى أن يحالفنا الحظ وننجح في الإطاحة بالنصر خارج الكأس.

ونوه إلى أن الغائب الوحيد عن التشكيلة هو اللاعب داوود البلوشي بسبب تراكم البطاقات.

بدوره أكد البرازيلي رومولو دوس سانتوس محترف كلباء جهوزيتهم الكاملة والتركيز منصب في حسم مباراة النصر مشيراً إلى أنهم يعلمون مدى أهمية المواجهة وأتمنى أن يكون الجميع في يومهم.

ووصف سانتوس النصر بالفريق القوي ولذا يجب علينا الحذر أمامهم وأشار إلى أن مهمته تسجيل الأهداف بغض النظر عن المركز الذي يلعب فيه وأن لديه الكثير ليقدمه للنمور وأتمنى مساعدة الفريق على تحقيق الأهداف المرجوة.

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