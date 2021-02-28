ديازعن مواجهة كلباء: كل شيء ممكن في 90 دقيقة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شدد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب النصر، على أن حظوظ فريقه في التأهل لنهائي كأس الخليج العربي على حساب اتحاد كلباء ما زالت في الملعب وقوية أيضاً، رغم تفوق الأخير في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد على استاد آل مكتوم، مشيراً إلى أن كرة القدم عالم مجنون وكل شيء ممكن في 90 دقيقة، ولكل مباراة سيناريو مختلف، وأنه لن يسمح بتكرار ما حدث في لقاء الذهاب، وأضاف: نعلم أننا سنخوض مباراة مصيرية ونحن على أتم الجاهزية لها، نطمح أن نستمر على الأداء القوي الذي قدمناه آخر 3 مباريات، سنلعب بطريقة هجومية للبحث عن أهداف مبكرة.

وأضاف: بالنسبة لي هذه أول مشاركة لي في مسابقة كأس الخليج العربي، وأطمح أن أحقق لقبها مثلما فعل النصر سابقاً.

وطمأن المدرب الأرجنتيني جماهير العميد حول الحالة الصحية لمهاجم الفريق سيباستيان تيغالي الذي غاب عن مواجهة حتا في المباراة الأخيرة بداعي الإصابة، وقال: تيغالي بصحة جيدة، لقد منحناه راحة في المباراة الماضية، وهو جاهز ليكون ضمن التشكيلة التي ستخوض إياب نصف النهائي.

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