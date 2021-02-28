66 %: التصفيات المجمعة لمصلحة «الأبيض»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت نسبة 66 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، أن إقامة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بنظام التجمع، ستكون في صالح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فيما أشارت نسبة 34 %، أن هذا النظام الذي اعتمده الاتحاد الآسيوي للعبة مؤخراً، لن يكون في صالح «الأبيض»، والذي يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن فيتنام في المركز الأول، و3 نقاط عن ماليزيا بالمركز الثاني، ونقطتين عن تايلاند الثالث.

وجاءت نسبة الذين يرون أن هذا النظام يصب لمصلحة منتخبنا عبر موقع البيان الإلكتروني 62 %، وعلى «تويتر» 70 %، فيما أكدت نسبة 38 % على موقع البيان الإلكتروني، و30 % على «تويتر»، أن نظام الذهاب والعودة، سيكون الأفضل، على اعتبار أن «الأبيض»، تتبقى له 4 مباريات في تصفيات المجموعة الرابعة، يستضيف 3 مباريات منها على أرضه، وفق النظام القديم، ويلتقي خلالها مع ماليزيا وتايلاند وفيتنام، ويلعب مباراة واحدة خارج ملعبه أمام إندونيسيا، أضعف فرق المجموعة، والذي يحتل المركز الخامس الأخير بدون نقاط.

واتفق راكان جاسم العجمي لاعب الجزيرة السابق، مع من يرون أن التصفيات بنظام التجمع، أفضل لمنتخبنا الوطني الأول، بشرط أن تقام في الإمارات، وقال: العدالة التنافسية تقتضي أن تمنح الإمارات حق استضافة باقي تصفيات المجموعة السابعة، لأنه وفق نظام الذهاب والعودة، لديها 3 من 4 مباريات على أرضها، أي أن باقي المنافسين حصلوا على حقهم في اللعب على ملعبهم في التصفيات، فيما لا تتحمل مبارياتنا المتبقية أي خسارة أو تعادل بالنسبة لنا.

وأضاف: إكمال التصفيات بنظام التجمع على أرضنا، يحقق جانباً نفسياً ومعنوياً مهماً للاعبين، خاصة إذا سمح وقتها بإقامة التصفيات بحضور جماهيري، حتى إذا كان بسيطاً، كما يضمن سلامة اللاعبين. وتحدث راكان عن تأجيل التصفيات من مارس المقبل إلى يونيو 2021، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة منتخبنا، وقال: التأجيل يمنح المدرب مارفيك الفرصة الأكبر لتطبيق فكره.

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