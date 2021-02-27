«الآسيوي»: مبخوت وليما وديوب ومالابا الأبرز بالجولة 18

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تقرير على موقعه الرسمي، أن علي مبخوت نجم الجزيرة، فرض حضوره في الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بتسجيله هدفين «من ثلاثة» في لقاء القمة أمام الشارقة، ما ساهم في انفراد «فخر أبوظبي» بالصدارة.

كما أن السنغالي ديوب، سجل هدفي الظفرة، ضمنا فوز الفريق على العين 2 -1، ليكون من أبرز نجوم الجولة، إلى جانب فابيو دي ليما، والذي مارس هوايته المفضلة بالتسجيل، مسجلاً ثنائية فريقه في مرمى الوحدة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 كما سجل مالابا هدفين، قاد من خلالهما اتحاد كلباء للفوز على الفجيرة 3 - 0.

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