محمد السويدي: توجيهات منصور بن زايد قادت الجزيرة إلى الصدارة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

قال محمد سيف السويدي عضو اللجنة التنفيذية لنادي الجزيرة، رئيس اللجنة الرياضية، إن تألق «فخر أبوظبي» في الموسم الحالي، الذي يحتل فيه صدارة الدوري، نتاج عمل إداري كبير، بتوجيه مباشر ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس النادي.

وأشار السويدي، عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن النجاح الحالي ثمرة عمل بدأ منذ عدة أعوام، وفق استراتيجية واضحة، تستهدف تقديم لاعبين مواطنين على أعلى مستوى، يحملون دمغة من صناعة فخر أبوظبي.

وأكد محمد السويدي أن الكثير من محبي النادي، ساهموا في هذا العمل الكبير بشكل مباشر أو غير مباشر، وأضاف: الشيء بالشيء يذكر، نيابة عن كل جزراوي محب لهذا الكيان، أشكر من ساهم في هذا العمل الكبير.

وذكر عضو اللجنة التنفيذية بنادي الجزيرة، أن أكاديمية النادي، مثلت الرافد الرئيس للفريق الأول، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعتبر ترجمة لاستراتيجية وضعها قبل سنوات، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأشرف عليها عدد من أبناء النادي، الذي عملوا بصمت على مدار سنوات طويلة.

ويتصدر الجزيرة حالياً ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 40 نقطة، بعد فوزه الجمعة على الشارقة 3 - 0، بعد مباراة متميزة، تفوق فيها الفائز، ونال إشادات واسعة من الشارع الرياضي.

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