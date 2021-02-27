12 هدفاً في افتتاح الجولة 14 لـ «الأولى»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

حلق فريق الإمارات بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوز عريض على دبا الفجيرة بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في افتتاحية الجولة 14 ليرفع «الصقور» رصيده إلى 28 نقطة مقترب خطوة مهمة نحو العودة لدوري المحترفين، أحرز الثلاثية كل من اليسون دا موتا، فراس صالح ليذيري سيلفا في الدقائق 15، 66، 81. وأحرز ثنائية «النواخذة» الإيطالي مانويل بوكياريلي وبدر بلال في الدقيقتين 45، 90 و+5 ليتجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة.

أهدر فريقا دبا الحصن والبطائح نقطتين بالتعادل 1 - 1 ليرفع البطائح رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث ودبا الحصن إلى 20 نقطة رابعاً، سجل للحصن الحسن باسيرو في الدقيقة 6، وأدرك البطائح التعادل عن طريق حمد محمد في الدقيقة 62.

وفجر العربي مفاجأة بفوزه خارج ملعبه على الحمرية 3 - 2 سجل للفائز كل من عبد الله الكعبي، لوان مارتينز وباولو سيلفا في الدقائق 7، 78، 81 وللخاسر فيصل خليل «هدفين» في الدقيقتين 28، 76. ورفع العربي رصيده إلى 16 نقطة، فيما استمر الحمرية بـ 18 نقطة.

وتختتم اليوم مباريات الجولة بلقاء مسافي مع مصفوت، والتعاون مع الذيد.

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