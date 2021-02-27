الجزيرة «فخر الصدارة».. «العميد» و«الفرسان».. انتصارات مستمرة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد صادق، إيهاب زهدي

نجح الجزيرة في فك الارتباط بينه والشارقة وتغلب عليه أمس بملعبه 3 - 0 في قمة الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليتصدر«فخر أبوظبي» البطولة للمرة الأولى هذا الموسم برصيد 40 نقطة، فيما تراجع حامل اللقب للمركز الثاني برصيد الـ 37 نقطة، ولعب الشارقة المباراة تحت قيادة المدرب مارسيو سابينو، وغاب مديره الفني الكابتن عبد العزيز العنبري بسبب ظرف صحي.

وجاءت بداية المباراة قوية من الفريقين، وتقدم الجزيرة بهدف محمد ربيع في الدقيقة 14، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 36، واحتسب الحكم الدولي محمد عبد الله ركلة جزاء للجزيرة «ق 58» بعد سقوط كواس داخل الصندوق في لعبة مشتركة مع شاهين عبد الرحمن، ولكنه ألغى القرار بعد العودة لتقنية «VAR»، وبعدها نال لاعب الجزيرة عبد الله رمضان بطاقة حمراء بالإنذار الثاني «ق 60» ليكمل الضيف الجزراوي المباراة بعشرة لاعبين.

وكاد الشارقة يقلص الفارق في الدقيقة 80 بهدف خالد باوزير، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة «VAR»، وفي الدقيقة 90 ارتكب فينسيوس ركلة جزاء مع محمد جمال تصدى لها علي مبخوت مسجلاً الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه، وفي الوقت البديل تهيأت فرصة التسجيل للشارقة من ركلة جزاء «ق 95»، ولكن ويلتون سواريز سدد الكرة خارج المرمى.

فوز صعب وانتزع النصر فوزاً صعباً من حتا بثنائية نظيفة في المباراة ، باستاد آل مكتوم، مواصلاً انتصاراته ومشدداً ملاحقة فرق المقدمة، ورفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد «الإعصار» عند النقطة الخامسة في المركز الأخير، وانتظر «العميد» حتى الدقيقة 85 لهز الشباك، ونجح البديل جاسم يعقوب من خطف الهدف الأول، وأضاف ريان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 94.

جاءت المباراة متوسطة وقليلة الفرص وغابت عنها الهجمات الخطرة، حيث لعب الفريقان بحذر في البداية نظراً لحاجتهما لنقاط الفوز وبكثافة دفاعية من جانب حتا، الذي اعتمد طريقة 4-4-2، ما دفع النصر للاعتماد على التمريرات القصيرة وتنويع هجماته للوصول إلى مرماه، لكن كل محاولاته اصطدمت بدفاع الإعصار المتماسك، وافتقدت إلى اللمسة الأخيرة، إلى جانب غياب التنظيم الجيد للعميد، ما حكم على الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب النصر الأرجنتيني رامون دياز3 تغييرات دفعة واحدة بدخول يعقوب البلوشي، وجاسم يعقوب وطارق نوفاييس وخروج حبيب الفردان ومهند خميس وغلوبير ليما، وزاد الضغط النصراوي حتى سجل هدفيه.

رباعية «الفرسان» وواصل شباب الأهلي انتصاراته بفوز صعب على ضيفه خورفكان 4 - 3، في مباراة مثيرة باستاد راشد وواصل «فرسان دبي» تقدمه نحو المقدمة، بوصوله إلى 32 نقطة، بينما توقف رصيد خورفكان عند 15 نقطة، وسجل لشباب الأهلي محمد مرزوق ويوسف جابر ويحيى الغساني وكارلوس ادواردو في الدقائق 20 و30 و82 و90، وأحرز لخورفكان عمر جمعة ربيع هدفين في الدقيقتين 28 و46، وباولو مينو في الدقيقة 76.

المركز الثالث وفاز بني ياس على ضيفه عجمان بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، مواصلاً الضغط على الجزيرة والشارقة في صراع الصدارة، سجل الهدفين أحمد شحدة أبو ناموس، في الدقيقة 23 وجواو بيدرو من ركلة جزاء (90+4). وقدم «البرتقالي» أداءً جيداً ونجح في تهديد مرمى بني ياس خاصة في الشوط الثاني، ولكن تألق حارس «السماوي» حرمه من التسجيل ليتوقف رصيد الفريق عند 9 نقاط.

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