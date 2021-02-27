العجلة: العنبري مستمر في تدريب الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد عبد الله العجلة، رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، أن المدير الفني للفريق الكابتن عبد العزيز العنبري مستمر في منصبه، مشيراً إلى أن البعض فسَّر غيابه عن مباراة الجزيرة خطأ، وربطوا بين غيابه ونتيجة المباراة، نافياً تقديم العنبري استقالته.

وأوضح العجلة أن تأخير تجديد التعاقد مع اللاعبين ماجد سرور وسيف راشد سببه بعض التفاصيل المهمة الخاصة بالاتفاق المالي، معتبراً الأمر طبيعياً، وغير ذي تأثير في أداء الفريق.

وقال إن إدارة الشركة حريصة على تجديد التعاقد مع اللاعبين، لكن الاتفاق على التفاصيل يأخذ بعض الوقت.

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