الجزيرة يحتفل بالثلاثية ويؤكد: صدارة بس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

احتفل الجزيرة بفوزه على مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس، في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، وانتزاعه للصدارة برصيد 40 نقطة، في أفضل إنجاز له بالمنافسة منذ تتويجه باللقب موسم 2016-2017، ما ضاعف فرحة فوزه الثمين على حامل اللقب.

وأكد فخر أبوظبي تمسكه بالصدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة "صدارة بس"، في إشارة منه إلى عدم التفريط في الصدارة مرة أخرى والتمسك بها، مع وضع الرقم "1"، ونشر صور لاعبيه وهم يحتفلون بالفوز والتربع على الصدارة للمرة الأولى في الموسم الحالي.

وتفاعل جمهور النادي مع صعود الفريق من المركز الثاني إلى الأول في جدول الترتيب وفك ارتباط النقاط من الشارقة الذي تراجع للمركز الثاني.

وقدم جمهور فخر أبوظبي تهانيه للاعبين على المستوى الذي قدموه والفوز الثمين الذي تحقق على الشارقة، مشددين على أهمية المواصلة بذات المستوى والمحافظة على الصدارة حتى التتويج بلقب بطولة الدوري.

من جانبه، هنأ خليفة الحمادي، مدافع الفريق، جماهير النادي على الفوز ونيل صدارة الدوري، متمنياً التوفيق في الجولات المقبلة، وذلك بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تجعل الفريق يحافظ على صدارته.

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