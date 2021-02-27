كلباء .. ملح على جراح الذئاب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

وضع فريق اتحاد كلباء الملح على جراح الفجيرة، ليزيد من آلام الذئاب بعد نهاية مباراة الديربي التي جمعت الفريقين بفوز كلباء بثلاثية بيضاء وضعت الفريق الفائز في الطريق الصحيح، وعلى مقربة من أندية المقدمة، فيما أبقت الخسارة الفجيرة في النفق المظلم وزادت من مصاعب وآلام جماهير الفجيرة، والتي بات فريقها في وضعية لا يُحسد عليها، ولا بد من صحوة حقيقية لإنقاذ الذئاب فيما تبقى من جولات، حيث يحتاج رجال المدرب التونسي ناصيف البياوي إلى قفزة على مستوى سلم الترتيب لتأمين البقاء لموسم رابع على التوالي، أما إذا استمرت الأمور كما هو عليه حالياً فإن مستقبل الفجيرة سيكون في «خطر».



فشل

وفيما يتعلق بنتيجة لقاء «الديربي» ففريق الفجيرة صاحب الأرض والمنهزم بنتيجة 3-0 لم يقدم المستوى الذي كان يميزه سابقاً، بعد فشله في فك عقدة جاره كلباء الذي كرر الفوز عليه ذهاباً وإياباً، وعلى الرغم من حاجة الذئاب للنقاط الثلاث لمغادرة حاجز الـ10 نقاط الحالي، إلا أن المنطق فرض نفسه خلال المباراة وتمكن الجهاز الفني لفريق كلباء، والذي قاده هذه المرة المدرب المساعد عيسى بوصيم الذي عرف كيف يوظف لاعبيه ويحترم الفجيرة، معيداً فريقه لسكة الانتصارات من جديد، بعد خسارة مباراة الجزيرة بالستة والتعادل مع الوصل في الجولة 17.

ومهما يكن فإن كلباء تمكن من حسم الديربي، ونجح النمور في الحفاظ على المركز التاسع برصيد 26 نقطة، حيث يحتاج النمور لـ 3 نقاط فقط لتأمين البقاء رسمياً مع كبار الأضواء.



استغلال الفرص

بدوره قال عيسى بوصيم، مساعد مدرب كلباء، إن الكرة كافأت فريقه الذي اجتهد طوال 90 دقيقة وقدم لاعبوه مباراة جيدة، نجحوا عبرها في استغلال الفرص وتسجيل 3 أهداف نظيفة والعودة بالعلامة الكاملة من ملعب الفجيرة.

ودعا بوصيم لاعبي فريقه إلى ضرورة تناسي فرحة الفوز على الذئاب والتفكير في لقاء النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي يوم 2 مارس المقبل على ملعب كلباء بعد أن حقق الفريق الفوز ذهاباً على العميد بنتيجة 2-1.

من جانبه قال التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفجيرة، إن مباراة الديربي جاءت غريبة الأطوار في معظم أوقاتها، لافتاً إلى أن فريقه سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول لكن دون استغلال الفرص التي تهيأت للاعبين.

ونوه إلى أن حكم المباراة جانبه التوفيق في احتساب ركلة جزاء لكلباء، والتي رأى أنها مجحفة في حق الذئاب وغيرت مجريات المباراة تماماً.



حظ عاثر

وندب البياوي حظ فريقه الذي تأثر بإصابة السويدي صموئيل ولاعب الوسط خليل خميس في الشوط الأول من اللقاء، مشيراً إلى أن مغادرة الثنائي كان له تأثير كبير على رتم الفريق، ومنح خروجهما لاعبي الفريق الضيف فرصة التقدم للهجوم واستغلوا أخطاء الخط الخلفي، ونجحوا في تسجيل هدفين نتجا عن حالة عدم التركيز وسط اللاعبين، ودعا البياوي لاعبيه إلى ضرورة تناسي نتيجة المباراة والتهيؤ لمباراة حتا.



اعتذار

بدوره قدم علي عيد مهاجم الفجيرة، اعتذاره لجماهير الذئاب، وقال: نحن كلاعبين نتحمل مسؤولية خسارة الديربي، مشيراً إلى أن الفجيرة سيعود ويتدارك الموقف في قادم الجولات، وعزا خسارة نقاط الديربي لسوء الطالع الذي يلازم الذئاب، وتمنى أن يبتسم لهم الحظ أمام الإعصار الحتاوي.

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