الوصل والوحدة.. لا أحد أحسن من الآخر

المصدر: دبي - علي شدهان

لم يكن تعادل الوصل والوحدة الخميس ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم بهدفين لمثلهما، إلا دليلاً ختامياً على حقيقة أن لا أحد أحسن من الآخر في مباراة شهدت فواصل عدة من الأخطاء المتبادلة، خصوصاً في الدفاع!

ورغم تقدمه في مرتين، إلا أن الوصل لم يحسن عدم ظهور الوحدة بالصورة المتوقعة، لا سيما في الشوط الأول الذي فرض فيه الإمبراطور، سيطرة نسبية، مكنته من التقدم بهدف السبق عبر «ماكينته» التهديفية، فابيو ليما، قبل أن يستعيد الوحدة جانباً من صورته في الشوط الثاني، ولكن دون أفضلية لأحد على الآخر، وهذه هي الخلاصة التي انتهت عليها المباراة.



امتعاض هيلمان



البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، أبدى امتعاضاً واضحاً لعدم مبادرة الوحدة إلى إخراج الكرة أثناء سقوط لاعبه عبد الرحمن صالح على أرض الملعب.

وكشف هيلمان النقاب عن أنه ومنذ الصغر، تعلم حتمية الالتزام باللعب النظيف أمام المنافس، لافتاً إلى أنه يعلم الآن فريقه هذه الحقيقة.

وشدد هيلمان على ضرورة أن ينتهج أي فريق في مباريات كرة القدم، أسلوب اللعب النظيف على أتم وجه من خلال التنافس المشروع على الكرة، والتعامل باحترام مع المنافس.

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