شباب الأهلي يفوز على خورفكان بصعوبة ويواصل الزحف نحو المقدمة

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير إبراهيم صادق

حقق شباب الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه خورفكان 4-3، في مباراة مثيرة على ملعب استاد راشد بدبي مساء اليوم، في الجولة الثامنة عشر لدوري الخليج العربي، وواصل شباب الأهلي تقدمه نحو المقدمة، بوصوله إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الخامس، بينما توقف رصيد خورفكان عند 15 نقطة، وظل في المركز الحادي عشر.

وسجل لشباب الأهلي محمد مرزوق ويوسف جابر ويحيى الغساني وكارلوس ادواردو في الدقائق 20 و30 و82 و90، وأحرز لخورفكان اللاعب عمر جمعة ربيع هدفين في الدقيقتين 28 و46، وباولو مينو في الدقيقة 76.

نشط خورفكان في الدقائق الأولى، إلا أن شباب الأهلي استلم زمام المبادرة الهجومية، ونجح في التسجيل في الدقيقة 20، برأسية قوية من مدافعه محمد مرزوق، بعد عرضية من كارتابيا.

وأدرك عمر جمعة ربيع، التعادل لخورفكان في الدقيقة 28، بعد عرضية أرضية وسط غياب التركيز من مدافعي شباب الأهلي، ولكن لم يفرح خورفكان طويلاً بالتعادل، بعدما أطلق يوسف جابر، تسديدة قوية معلناً هدف ثاني لـ"فرسان دبي" في الدقيقة 30، وألغى الحكم هدفاً سجله خورفكان في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بداعي التسلل.

وسجل عمر جمعة ربيع، هدفه الشخصي الثاني وهدف التعادل لخورفكان في الدقيقة 46، بعدما استغل غياب التركيز للاعبي شباب الأهلي في بداية الشوط الثاني، لينطلق من الجانب الأيمن، ويسدد كرة قوية في شباك الحارس ماجد ناصر، وأضاف باولو مينو، هدف ثالث لخورفكان في الدقيقة 76، بعد كرة عرضية من زميله لوبيز.

ثم تعادل يحيى الغساني، لشباب الأهلي في الدقيقة 82، قبل أن يسجل كارلوس ادواردو، الهدف الرابع والفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 90.

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