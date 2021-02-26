الجزيرة يبتسم في الشارقة ويتصدر الدوري

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

نجح الجزيرة في فك الارتباط بينه والشارقة وتصدر للمرة الأولى دوري الخليج العربي هذا الموسم برصيد 40 نقطة وتراجع حامل اللقب الشارقة للمركز الثاني باقياً في رصيد الـ 37 نقطة، بعد مباراة مثيرة في قمة الجولة 18، تمكن فيها الضيف الجزراوي "فخر أبوظبي" من الفوز بنتيجة 3-0،

ودخل الشارقة المباراة تحت قيادة المدرب مارسيو سابينو بعد أن غاب مديره الفني الكابتن عبد العزيز العنبري بسبب ظرف صحي، وبدأت المباراة قوية من الفريقين وبادر فيها صاحب الأرض بالهجوم ولاحت له اول فرصة حقيقية أنقذها المدافع محمد ربيع الى ركلة ركنية قبل أن يتدخل ماجد سرور، وجاء الرد قوياً من الجزيرة بعد ذلك حيث عاد المدافع محمد ربيع نفسه ليسجل هدف السبق برأسية قوية "ق 14"، وواجه الشارقة ظروفاً صعبة بعد ذلك حينما أصيب لاعبه ماجد سرور في منتصف الشوط "ق 22" وحل مكانه خالد باوزير.

وظهر الجزيرة بأفضلية الاستحواذ وقيادة الهجمات المنظمة وترجم ذلك بهدف ثانٍ عبر علي مبخوت "ق 36"، واجتهد الشارقة بعد ذلك لتقليص الفارق وضاعت له فرصة من خالد باوزير أنقذها علي خصيف لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة على الشارقة بهدفين دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني تهيأت فرصتين للشارقة في أول 5 دقائق، الاولى من تسديدة كايو لوكاس فوق المرمى والثانية انقذها زايد العامري من فينسيوس ورد عليها الجزيرة بفرصة من زايد العامري سددها فوق المرمى، واحتسب الحكم الدولي محمد عبد الله ركلة جزاء للجزيرة "ق 58" بعد سقوط كواس داخل الصندوق في لعبة مشتركة مع شاهين عبد الرحمن ولكنه ألغى القرار بعد العودة لتقنية "الفار"، وبعدها نال لاعب الجزيرة عبد الله رمضان بطاقة حمراء بالإنذار الثاني "ق 60" ليكمل الضيف الجزراوي المباراة بعشرة لاعبين.

وضاعت فرص عديدة بعد ذلك من خلفان مبارك للجزيرة الذي سدد بجوار القائم وكواس الذي سدد كرة خادعة ارتدت من القائم الأيمن لحارس الشارقة عادل الحوسني وكاد الشارقة أن يقلص الفارق في الدقيقة 80 بهدف خالد باوزير ولكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة "الفار، وفي الدقيقة 90 ارتكب فينسيوس ركلة جزاء مع محمد جمال تصدى لها علي مبخوت مسجلاً الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه، وفي الوقت البديل تهيأت فرصة التسجيل للشارقة من ركلة جزاء "ق 95" ولكن ويلتون سواريز سدد خارج المرمى على يمين القائم.

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