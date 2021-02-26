بني ياس يتخطى عجمان بثنائية ويواصل الضغط على الجزيرة والشارقة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – أحمد بدوان

حقق بني ياس 3 نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه عجمان بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي، ليواصل السماوي الضغط على الصدارة وملاحقة الجزيرة والشارقة متصدرا المسابقة.

ورفع بني ياس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تعمقت جراح عجمان الذي توقف رصيده عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير بعد أن تلقى الخسارة الـ 13 في الدوري هذا الموسم.

أحرز هدفي اللقاء أحمد شحدة أبو ناموس في الدقيقة 23 بعد أن حول الركينة التي أرسلها نيكولاس خيمينيز برأسه على يسار حارس عجمان علي الحوسني، وجواو بيدرو من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وجاء شوط المباراة الثاني أفضل من الناحية الفنية مع تحسن أداء عجمان الذي حاول العودة في النتيجة وهدد مرمى فهد الظنحاني حارس بني ياس في أكثر من مناسبة، حيث كاد جارديل أن يسجل للبرتقالي في الدقيقة 74 ولكن كرته مرت بجوار القائم.

بينما كانت أخطر فرص عجمان في الدقيقة 82 حين وصلت الكرة إلى محمد إسماعيل داخل المنطقة وسدد ولكن الظنحاني أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق.

وحرمت العارضة هداف بني ياس جواو بيدرو من التسجيل في مناسبتين بعد أن سدد في الدقيقة 75 لامست كرته العارضة، فيما ارتدت الثانية من العارضة في الدقيقة 78.

وأشهر حكم المباراة يحيى الملا البطاقة الحمراء في وجه محمد إسماعيل لاعب عجمان للإنذار الثاني.

ونجح جواو بيدرو في الحصول على ركلة جزاء نفذها بنجاح محرزاً الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 90+4 لينهي بني ياس المباراة بفوز بهدفين نظيفين.

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