العميد يشدد الملاحقة بثنائية في شباك الإعصار

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير إبراهيم صادق

انتزع النصر فوزا صعبا من حتا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 18 لدوري الخليج العربي، وبهذا الفوز الثمين شدد العميد الملاحقة على فرق المقدمة ورفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع ، فيما تجمد الإعصار في المركز الأخير عند النقطة الخامسة.

جاءت المباراة متوسطة وقليلة الفرص وغابت عنها الهجمات الخطرة، حيث لعب الفريقان بحذر في البداية نظرا لحاجتهما لنقاط الفوز وبكثافة دفاعية من جانب حتا، الذي اعتمد طريقة 4-4-2، ما دفع النصر للاعتماد على التمريرات القصيرة وتنويع هجماته للوصول إلى مرماه لكن كل محاولاته اصطدمت بدفاع الإعصار المتماسك وافتقدت إلى اللمسة الأخيرة، إلى جانب غياب التنظيم الجيد للعميد، ما حكم على الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني قام مدرب النصر الأرجنتيني رامون دياز ب3 تغييرات دفعة واحدة بدخول يعقوب البلوشي، وجاسم يعقوب و طارق نوفاييس وخروج حبيب الفردان ومهند خميس وغلوبير ليما.

ونزل النصر بثقله إلى الهجوم بحثا عن هز شبا الإعصار لكنه اصطدم مرة أخرة بدفاع منظم، لينتظر حتى الدقيقة 85 عندما نجح البديل جاسم يعقوب من اختطاف هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من ريان مينديز الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 94.

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