الوصل والوحدة.. تعادل خاسر.. والظفرة يصدم العين

المصدر: متابعة - علي شدهان، محمد فضل، أحمد عيسى

خرج فريق الوصل متعادلاً بطعم الهزيمة مع ضيفه الوحدة بنتيجة 2 - 2 في مباراة القمة التي جمعت الفريقين أمس باستاد زعبيل، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليضع كل فريق نقطة في رصيده وصولاً إلى النقطة 28.

سجل ثنائية الوصل، فابيو ليما من ركلتي جزاء «ق9 و77»، فيما أحرز للوحدة، ميونغ وعمر خربين «ق42 و83»، وتم طرد مدافع الوحدة روبن فيليب بالدقيقة 77 طرد للخشونة مع ناصر حمود لاعب الوصل.

وشهدت دقائق الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إثارة بعد تسجيل الوحدة هدفاً عبر محترفه بيمنتا في الدقيقة 92، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية «VAR».

عاد الظفرة إلى سكة الانتصارات بالفوز الثمين، على ضيفه العين 2-1 أمس، والذي شكل صدمة لـ«الزعيم» ويدين الفريق بالفوز للاعبه المميز ماخيتي ديوب، الذي أحرز هدفه الأول «ق 34»، وأضاف الثاني من ركلة جزاء «ق 76»، وهما أول هدفين له بعد عودته للكشوفات مؤخراً، فيما أهدر زميله الإسباني بيدرو كوندي ركلة جزاء «ق 55»، وأحرز هدف العين الوحيد هدافه كودجو لابا من ركلة جزاء «ق 50»، ويعد الفوز هو الأول للظفرة في 2021، والأول تحت قيادة مدربه محمد قويض، ووصل الفريق بهذه النتيجة إلى 20 نقطة، وبقي العين عند 30 نقطة.

وعمّق كلباء أحزان جاره الفجيرة، وتغلب عليه في عقر داره 3 0، خلال مباراة «ديربي» الساحل الشرقي، أحرز ثلاثية «النمور» كل من مالابا «هدفين»، ومحمد سبيل في الدقائق 45+3، 53، 87، ووصل كلباء إلى 26 نقطة، فيما تجمد الفجيرة عند 10 نقاط.

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