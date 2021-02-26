«الأبيض» والهند 29 مارس ودياً في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره الهندي 29 مارس المقبل في دبي ودياً، ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف مشوارهما في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وأعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم، عن خوض منتخبه مباراة ودية ثانية مع منتخب سلطنة عمان يوم 25 مارس ضمن معسكره التدريبي في دانة الدنيا.

ويلعب منتخبنا «6 نقاط» في المجموعة السابعة للتصفيات ونظيره الهندي «3 نقاط» في المجموعة الخامسة، مقابل 12 نقطة لسلطنة عمان بالمجموعة نفسها، ويتبقى لمنتخبنا 4 مباريات في التصفيات أمام منتخبات ماليزيا، وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، فيما تبقت للهند، 3 مباريات أمام قطر وبنغلاديش وأفغانستان.

وستكون المواجهتان الوديتان للمنتخب الهندي أولى مبارياته على الصعيد القاري منذ الخسارة أمام عمان 0 - 1، ضمن التصفيات الآسيوية.

وأعرب غوربريت سينغ، حارس مرمى المنتخب الهندي، عن سعادته بالعودة لخوض المباريات الدولية، وقال: «معسكر دبي جيد للاعبين ولكرة القدم الهندية، حيث سنتمكن من اللعب من جديد على المستوى الدولي»، وقال: «كان من الصعب ترتيب مباريات دولية في الفترة الماضية في ظل ظروف كورونا».

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