3 قمم في «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تنطلق في الخامسة والنصف مواجهات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى وذلك بإقامة 3 مباريات قمة، حيث يستقبل الإمارات متزعم الترتيب نظيره دبا الفجيرة الرابع، ويرحل البطائح الثالث لملعب دبا الحصن «الخامس» في ديربي الشارقة بالساحل الشرقي، فيما يستضيف العربي القيواني على ملعبه جاره الحمرية في مواجهة أيضاً لا تقل أهمية عن بقية المباريات.

وغداً تقام مباراتان الأولى بين التعاون والذيد والثانية تجمع مسافي ومصفوت، وسيكون العروبة الوصيف في الراحة الإجبارية.

ذكريات الأضواء

ويستعيد فريقا الإمارات وضيفه دبا الفجيرة اليوم ذكريات تواجدهما قبل 3 مواسم في دوري المحترفين، بعد أن هبطا معاً لدوري الهواة، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي كل فريق وذلك في سبيل الحفاظ على حظوظهما في التأهل إلى دوري الأضواء مجدداً، ويسعى صاحب الأرض للحفاظ على موقعه الحالي في قمة الترتيب برصيد 25 نقطة، وفشل الصقور بقيادة المدرب المقدوني جوكيكا في تحقيق الفوز قبل أسبوع على فريق البطائح بعد أن اكتفى الفريقان بتعادل إيجابي بهدف.

وفي المقابل فإن النواخذة الرابع بـ19 نقطة فشل هو الآخر في الفوز خلال الجولة 13 بعد خروجه بتعادل إيجابي بهدف أيضاً أمام الحمرية، ويسعى الفريق الذي يشرف على تدريبه الوطني سليمان البلوشي إلى رد دينه للنواخذة بعد هزيمته في الذهاب بهدفين دون رد، ولذلك يتوقع أن تكون مباراة اليوم قوية بين الفريقين الطامحين لكسر التعادل.

ديربي الشارقة

ولن تكون مهمة دبا الحصن الخامس بـ19 نقطة سهلة وهو يستقبل «ابن عمه» البطائح في مباراة مرتقبة بالساحل الشرقي ويسعى أصحاب الأرض للحفاظ على آمال الصعود وتقريب الفارق بينهما وبين الفرق التي تجاوزت حاجز الـ20 نقطة، أما بالبطائح «21 نقطة» فيبحث عن استعادة نغمة الانتصارات والتي جافت ديار الفريق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد هزيمته أمام العروبة والتعادل بملعب الحمرية وأمام الصقور.

خيار الفوز

يدخل فريقا العربي والحمرية مباراة ملعب أم القيوين بشعار الفوز دون غيره، ويعلم لاعبو العربي «الثامن» بـ13 نقطة أن أي هزيمة قد تبعدهم بصورة نهائية عن حظوظ التأهل لدوري الأضواء، وفيما يتعلق بالحمرية فلا مناص للفريق غير الانتصار اليوم وكسر سلسلة التعادلات المتواصلة للفريق في الجولات الأخيرة، ويمتلك الحمرية 18 نقطة في المركز السادس.

مباريات اليوم

دبا الحصن – البطائح 17:30

الإمارات - دبا الفجيرة 17:30

العربي - الحمرية 17:30

مباريات غداً

التعاون – الذيد 17:30

مسافي – مصفوت 17:30

العروبة – راحة -

ترتيب هدافي دوري الهواة

اللاعب النادي عدد الأهداف

نوانيري -العروبة 11

داسيلفا -الإمارات 11

المربوعي- الحصن 8

فانيفا -الحمرية 7

واندرسون -البطائح 7

جاسم النقبي- البطائح 6

ترتيب الفرق

الإمارات الأول 25

العروبة الثاني 24

البطائح الثالث 21

دبا الرابع 19

الحصن الخامس 19

الحمرية السادس 18

التعاون السابع 14

العربي الثامن 13

مسافي التاسع 12

مصفوت العاشر 10

الذيد الحادي عشر 2

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