النصر وحتا.. القوة والصحوة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، وعلي الظاهري

يستضيف النصر نظيره حتا، الساعة 17:30 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، في لقاء مهم للفريقين لكنه بأهداف متباينة، حيث يسعى العميد لتعزيز موقعه وتأكيد قوته وتشديد الملاحقة على فرق الصدارة، فيما يطمح الإعصار لإنعاش حظوظه في البقاء مع المحترفين، والاستمرار في صحوته في الدوري.

ومن المتوقع أن يدفع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر بالتشكيلة نفسها لمباراة الكأس الأخيرة أمام الشارقة مع عودة محمود خميس الذي غاب عنها بسبب الإيقاف.

وأكد دياز أن النصر على أتم الاستعداد لمواجهة حتا، وأن فريقه يتطلع لمواصلة أدائه القوي الذي ظهر عليه آخر مباراتين أمام عجمان والشارقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النصر لم يصل إلى الصورة المثالية وهو في تطور مستمر، وأن هناك أخطاء يعمل على تصحيحها.

وشدد دياز على ضرورة أن يتحلى لاعبوه بالتركيز واحترام المنافس، مؤكداً أنه لا يوجد فريق «صغير» في كرة القدم، وأن استسهال حتا بسبب تواجده في آخر الجدول قد تكون عواقبه غير جيدة وقال: نأخذ كل مباراة بالجدية المطلوبة، ومواجهة حتا تساوي 3 نقاط مهمة في سباق المنافسة لا مجال لإضاعتها، على اللاعبين التركيز والقتال على أرضية الملعب.

أثنى الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر على العودة القوية لمهاجم الفريق سيباستيان تيغالي في المباراة الماضية بعد غياب طويل عن التسجيل، مشيراً إلى أنه ودع الحظ السيئ وهو قادم بقوة، وقال: تيغالي مهاجم كبير يعرف طريق المرمى جيداً ولا يحتاج إلى شهادتي، أي لاعب يمر بفترة صعبة وهو أمر طبيعي.

وأضاف: عملنا في الفترة الماضية على إعادة الثقة إلى تيغالي وتمكن من تقديم أداء جيد أمام عجمان، لكنه لم ينجح في التسجيل، واستمر في القتال حتى تمكن من ذلك في مباراة الكأس وكان يستحق أكثر من هدف.

عروض

ويتطلع فريق حتا إلى مواصلة عروضه القوية والعودة بنتيجة إيجابية من قلعة «العميد» تعزز من تقدمه نحو الأمام بعد بقائه في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، وتسعى كتيبة «الإعصار» إلى التخلص من سوء الحظ والطالع بعد هدر النقاط في الدقائق الأخيرة خاصة أمام الفرق الكبيرة. ويفقد حتا جهود كل من الأوزبكي خامداموف بسبب بند الإعارة وعيسى وليد عبيد بسبب الإصابة والثنائي حبيب يوسف وعيسى سانتو بسبب الإيقاف.

تحدٍ وطموح

وأكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أنه تنتظرهم مباراة كبيرة أمام النصر اليوم، وسيكون فريقه على قدر التحدي والطموح بعد أن أثبت في المباريات الماضية أنه قادر على مجاراة العمالقة، موضحاً أن «الإعصار» يحتاج إلى القليل من الحظ لحصد مزيد من النقاط.

وأضاف فلاديمير، إن الأيام الأخيرة شهدت وجود تحسن ملحوظ على مستوى جميع اللاعبين، ويتطلع فريقه إلى تقديم عرض مميز على غرار المباراة الماضية التي قدم فيها أداء رائعاً في 85 دقيقة، مؤكداً أن المهمة صعبة خاصة أن «العميد» يملك لاعبين من الطراز الرفيع، وسيقدم حتا كل ما لديه للعودة بنتيجة إيجابية.

إصابات وغيابات

وأشار فلاديمير إلى أن الفريق يعاني من وجود بعض الإصابات والغيابات بسبب الإيقاف، ويأمل أن يكون الجميع جاهزاً للمواجهة. وعن حظوظ الفريق في البقاء في الدوري، قال إن الحظوظ ستكون موجودة في حال قدم الفريق أداء مشابهاً للمستوى الذي ظهر به أمام شباب الأهلي وعجمان مع القليل من الحظ، مؤكداً ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين.

وعن عودة النصر من مباراة قوية في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قال فلاديمير إن المنافس لن يتأثر من مباراة الكأس بسبب وجود وفرة من اللاعبين المميزين في قائمة الفريق.

الحظ

وقال عيسى وليد عبيد لاعب فريق حتا، إن الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى ورغم تقديم مستوى مميز في الجولات الماضية إلا أن الحظ لا يحالفهم في الدقائق الأخيرة الحرجة كما حصل في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي، والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف، وسيحرص الجميع على التخلص من هذه المشكلة في المباريات المقبلة، متمنياً عودة فريقه اليوم من قلعة «العميد» بنتيجة إيجابية التي ترضي جماهير «الإعصار» الحتاوي.

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