بني ياس وعجمان.. فوارق كبيرة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

يستضيف بني ياس في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعبه بالشامخة، عجمان، في الجولة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي، في مباراة تبرز فيها الفوارق الكبيرة بين الفريقين نظراً لموقعهما في جدول الترتيب، إذ يحتل بني ياس المركز الثالث بـ 33 نقطة، فيما عجمان في وضع صعب بتواجده في المركز قبل الأخيرة بـ 9 نقاط.



وستكون المباراة فرصة أمام الفريقين للتعويض، حيث يأمل بني ياس تجاوز خروجه الحزين أمام شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة، بينما يريد عجمان الخروج بنتيجة إيجابية في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.



وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس: «أمامنا مباراة و3 نقاط مهمة نريد الحصول عليها خاصة وأننا عشنا تحت ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، ولعبنا بعشرة لاعبين أمام شباب الأهلي، مما تسبب في إجهاد اللاعبين ولكني على ثقة في قدرتهم على العودة ومتفائل بتحقيق نتيجة إيجابية».



وأكد صعوبة مباراة عجمان التي تعد مختلفة عن مواجهة الفريقين في الدور الأول كون عجمان تغير كثيراً رغم خسارته في آخر مباراتين أمام النصر وحتا، ولكنه كان المبادر دائماً بخلق الفرص لولا عدم التوفيق، ولذلك نسعى لتقديم أداء قوي يمنحنا الفوز، لافتاً إلى أن بعض اللاعبين يعانون من الإجهاد البسيط، وسيغيب عن المباراة الثنائي خميس صالح إسماعيل وجواو فيكتور للطرد في مباراة الكأس.



عودة



مواجهة صعبة تنتظر عجمان صاحب الـ 9 نقاط، بعد أن تجرع الفريق 3 خسائر في الدور الثاني وتراجع للمركز قبل الأخير، ويفقد عجمان اليوم 3 من عناصره الأساسية هم عصام فائز وعبد الرحمن راكان ومحمد الشحي بسبب الإيقاف والإصابة، واستعد الفريق للمباراة بسلسلة تدريبات يومية قبل التوجه إلى أبوظبي قبل يومين لاستكمال إعداده للمباراة، ويأمل الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس لديه حظوظ كبيرة في اللحاق بالصدارة بعد أن حصد 33 نقطة، ويحاول عجمان الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير كما حدث في لقاء الفريقين بالدور الأول.



وتعليقاً على المباراة أوضح المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، أن هدفه في مباراة اليوم، زيادة النقاط من أجل تأمين البقاء في ظل المنافسة المتقاربة حالياً، وقال الرمادي في تعليقه على مباراة الجمعة، إن استعدادات فريقه جيدة مثل كل المباريات السابقة، ولكنه يركز على ضرورة العودة للمستوى الأفضل مما قدمه الفريق في آخر مباراتين.



وقال الرمادي تفصيلاً: «الاستعدادات لمواجهة بني ياس عادية مثل جميع المباريات السابقة، والتركيز كان في التمارين اليومية طوال هذا الأسبوع على عودة الفريق لوضعه الطبيعي، خاصة وأنه لم يظهر بمستوى جيد في آخر مباراتين، ومباراة بني ياس بالتأكيد مهمة مثل جميع المباريات الـ 9 المتبقية للفريق، ونحتاج لحصد أكبر قدر من النقاط سواء أمام بني ياس أمام بقية المنافسين للابتعاد من المنطقة الخطرة».



وتحدث الرمادي عن تشكيلة الفريق وأسباب صيام المهاجم بوبكر تراولي عن التسجيل قائلاً: «حالياً يضم الفريق عناصر أفضل من الدور الأول في تشكيلته، ويؤدي بشكل جيد، ولكن النتائج لم تكن كما هو متوقع في آخر جولتين، وبالنسبة للمهاجم تراولي لم يحالفه التوفيق في المباريات السابقة، ولكنه لاعب جيد ولديه بصمته في الناحية الهجومية ونعوّل عليه للعودة للتسجيل».

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