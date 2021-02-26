شباب الأهلي وخورفكان.. طموح مختلف

المصدر: خورفكان - محمد فضل، دبي- إيهاب زهدي

يستضيف شباب الأهلي فريق خورفكان في الثامنة والربع من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي، ويتطلع فيها الفريقان إلى الحصول على النقاط الثلاث، ولكن لتحقيق طموح مختلف.



يسعى شباب الأهلي إلى الابتعاد عن مركزه السادس حالياً في الترتيب برصيد 29 نقطة، والزحف نحو المقدمة مع بقاء تسع جولات فقط على النهاية، محاولاً جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، وانتظار هدايا الآخرين، وسط آمال تتزايد يوماً بعد يوم من قبل جماهيره، مع النتائج الإيجابية المتلاحقة للفريق.



وفي المقابل، يطمح خورفكان، إلى العودة من دبي بثلاث نقاط، تعزز موقع الفريق في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، وتقرب الفريق من دخول منطقة الأمان، وسط تنامي حالة من التفاؤل لدى جماهير الفريق، في ظل أداء قوي تنقصه النتائج الإيجابية فقط، لوصول الفريق إلى هدفه المنشود.



جاهزية «الفرسان»



أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن كل المباريات المتبقية من الموسم الجاري، أصبحت مهمة لفريقه، ولابد من التركيز فيها بداية من مواجهة خورفكان، وأوضح أن حظوظ فريقه في الدوري صعبة في ظل فارق النقاط الكبير بين «فرسان دبي» ومتصدري الدوري.



وقال: «نعود مجددًا إلى الدوري، والمشاركة في مبارياته، بعد 3 أيام من مواجهة بني ياس في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبالتأكيد نسعى إلى تقديم كل ما لدينا للخروج بنتيجة إيجابية، كما نسعى للمحافظة على تصاعد نسق الأداء للفريق».



وأضاف: «أجرينا أول من أمس، أول تدريب بعد مباراة الكأس، ووقفنا من خلاله على جاهزية اللاعبين، لاختيار العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة بصفة أساسية في المباراة المقبلة، مع وجود كشف للإصابات يتضمن كلاً من عزيز غاييف ووليد حسين وأحمد خليل وعمر عبد الرحمن»عموري«، بينما بقية اللاعبين متواجدين مع الفريق ورهن إشارة الجهاز الفني».



وعن رأيه في خورفكان، وحظوظ شباب الأهلي في الفوز بالدوري، قال مهدي: «خورفكان فريق متطور، وقدم مستويات جيدة ويستحق الاحترام، وبالنسبة لحظوظنا في الدوري، أرى إنها صعبة في الوقت الراهن، لكننا نؤدي كل مباراة على حدة، ونسعى للحصول على نتيجة إيجابية تحسن وضع الفريق، وسنواصل القتال، ونسعى للتقدم في الترتيب، ونرى بعدها ماذا يصير».



بدوره، قال يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي: «نواجه خورفكان في مباراة مهمة بالنسبة لنا، وتأتي بعد مباراة نصف نهائي الكأس، والتي بذلنا فيها مجهوداً بدنياً كبيراً، ومنافسنا فريق عنيد يملك عناصر مميزة، ومن جانبنا نتطلع لتقديم مستوى جيد، وتحقيق الفوز، والحصول على النقاط الثلاث».



وضع حد



بدوره يتطلع خورفكان إلى وضع حد لهزائمه أمام مضيفه شباب الأهلي تحديداً ،والذي جرعه الهزيمة في مباراتين، بل وساهم فرسان دبي في الإطاحة بالنسور من مسابقة ربع نهائي كأس الخليج العربي بعد الفوز ذهاباً وإياباً، وسيدخل رجال المدرب البرازيلي زاناردي مباراة اليوم بشعار رد الاعتبار، إلى جانب تلمس طريق العودة من جديد لسكة الانتصارات على مستوى الدوري، بعد أن خسر الفريق في ثلاث مباريات ماضية على التوالي أمام النصر وبني ياس والوحدة في الجولة الماضية، ليتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الـ11.



ويفتقد زاناردي لجهود الثنائي إسماعيل الحمادي وخلفان النوبي المعارين من شباب الأهلي للنسور خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وفيما عدا ذلك فإن صفوف النسور تبدو شبه مكتملة بعد تعافى المصابين، وسيكون هناك أكثر من خيار للجهاز الفني، وذلك فيما يتعلق بوضعه للتشكيلة المناسبة التي تخوض المباراة.



طموح



بدوره أكد البرازيلي زاناردي مدرب خورفكان، أنهم ذاهبون إلى استاد راشد في دبي، من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط من دبي، واصفاً مباراة شباب الأهلي بالمهمة لفريقه الطامح لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعرضه لعدة هزات في الجولات الأخيرة.



وأشار المدرب إلى أن مستضيفه شباب الأهلي، سيخوض المباراة بنشوة تأهله لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد تخطيه عقبة بني ياس، وعلى لاعبيه تحويل هذه الميزة لمصلحتهم، واللعب بإيجابية، وإحراج فرسان دبي على ملعبهم، على الرغم من صعوبة المباراة.



وجدد زاناردي ثقته في لاعبي فريقه، وفي ظهورهم بشكل مغاير للجولات الماضية، وقال: «نتطلع إلى تحقيق الانتصار، للتقدم أكثر في جدول الترتيب، وأحذر اللاعبين من خطورة لاعبي شباب الأهلي، خصوصاً في خط الهجوم، ويجب أن يكون التركيز حاضراً بنسبة مئة في المئة».



بدوره، قال فوزي فايز مدافع خورفكان: «معنوياتنا عالية، ونواجه فريقاً قوياً جداً، على أرضه، لكن رغبتنا كبيرة في الفوز والعودة من جديد لسكة الانتصارات، إن الوصول إلى النقطة 18، هدف نسور خورفكان».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز