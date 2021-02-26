الشارقة والجزيرة.. فك الارتباط

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد استاد الشارقة في الثامنة من مساء اليوم، أقوى مباريات دوري الخليج العربي ضمن الجولة 18 بين الشارقة والجزيرة في أول فك ارتباط بين فريقين متساويين في رصيد النقاط في صدارة الترتيب «37 نقطة»، ويدخل الشارقة المباراة بتركيز كبير وهو يدافع عن لقبه بعد أن انحصرت حظوظه هذا الموسم في مسابقة الدوري، عقب وداعه 3 بطولات خلال شهر واحد، آخرها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بخسارته الاثنين الماضي صفر-3 أمام النصر، وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري على طي صفحة هذه الخسارة سريعاً وعلى الإعداد الذهني المثالي لمواجهة منافسه المباشر في صدارة الجدول وصاحب أفضل خط هجوم في الدوري وثاني أفضل خط دفاع.



ولم يخف المدرب الوطني عبد العزيز العنبري صعوبة المهمة وضرورة اللعب بتوازن، وعدد العنبري بعض مميزات منافسه الجزيرة ووصفه بأكثر الفرق استحواذاً للكرة مع تميزه في سرعة الوصول للمرمى، وقال إن هذه المميزات تجعل أي فريق يواجه الجزيرة، يحرص على اللعب بشكل متوازن، جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة.



حذر



وقال العنبري: «الجزيرة من الفرق التي يجب التعامل معها بحذر في جميع خطوط اللعب واللعب بتوازن أمر مهم بالنسبة لنا، والكل يعلم أن الجزيرة من أفضل الفرق في الاستحواذ والوصول لمرمى المنافس بشكل سريع، والفريقان كتاب مفتوح ويعرفان بعضهما جيداً ،ولكن المباراة في هذا التوقيت في ظل التساوي في النقاط يزيد من أهميتها وصعوبتها على الفريقين، ويجعل التركيز أكبر والإعداد الذهني مطلوب للتعامل مع المباراة، ولدينا لاعبون قادرون على إحداث الفارق أمام منافس كبير مثل الجزيرة، يمتلك تشكيلة مميزة من اللاعبين الأجانب والمواطنين».



وعن تأثير مباراتي الفريق السابقتين قال العنبري: «لعبنا مباراة صعبة لم نحقق فيها نتيجة إيجابية، لكننا ندخل هذه المباراة بوضع أفضل وكون الفريقين ينافسان فقط على بطولة الدوري ،يجعل المباراة أقوى وأكثر إثارة، وأتمنى أن ننجح في تقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية».



انخفاض مستوى



وأكد صانع ألعاب الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو رغبتهم كلاعبين في تقديم مباراة قوية وقال: «نعرف جيداً قوة المنافس ونحن نتحدث باستمرار عن ماذا يجب علينا عمله للعودة لمستوانا والتضحية الواجبة علينا حتى نستعيد مستوانا والدخول للمباراة بقوة» وأضاف«نعمل على أن نصل لهذه المباراة في وضع يجعلنا قادرين على تقديم أفضل ما عندنا للخروج بنتيجة إيجابية».



وتحدث عن تراجع مستواه ومستوى الفريق في الفترة الأخيرة قائلا: «أتفق مع الحديث بعدم تقديمي لمستوى مرض هذا الموسم وأعتقد أننا نواجه ظروفاً لم تضعنا في وضع جيد، ربما بسبب الجائحة أو غيرها، ولا أحاول خلق أعذار وأعرف أنني لم اقدم ما استطيع وأعمل على العودة لمستواي، وخروجنا من نصف نهائي كأس رئيس الدولة مؤلم بلا شك ،لكن وصولنا لنصف النهائي أمر جيد ورغم الصعوبات الكبيرة التي نواجهها لكننا مازلنا على رأس القائمة في دوري الخليج العربي، وذلك أمر جيد آخر وأعتقد انه برغم العديد من السلبيات لكن هناك أيضاً الإيجابيات».



ونفى كورنادو وجود أي مشاكل على المستوى الشخصي ولا شيء يشغله غير الفريق وقال: «أكثر ما يزعجني ويقلقني مستواي ومستوى الفريق فقط ولا شيء آخر ونحن كفريق نتحدث كثيراً عن الأمر، ونعرف انه عندما تسوء الأمور تكون هناك الكثير من الأحاديث السلبية ،ويجب علينا التفكير بإيجابية فقط حتى نستطيع تجاوز هذه المرحلة وهذه رسالتي للجميع».



وتحدث عن المسؤولية الكبيرة على المحترفين الأجانب قائلا: «الجميع ليديه إسهام ودور حتى اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات، فنحن نتدرب سوياً طوال الأسبوع ونعمل على إعداد أنفسنا للمباريات وهو الطريق الوحيد حتى نكون في الوضع البدني المناسب لتحقيق النتائج، وبالنسبة للاعبي الخط الأمامي من الأجانب نتمنى العودة لمستوانا وأعتقد أن العمل كأسرة هو الأهم لتحقيق النتائج».



جاهزية



بدوره أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة جاهزية فريقه بدنياً ومعنوياً للقاء اليوم، مشيراً إلى أن التدريبات مضت بشكل جيد، ذاكراً أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في تقديم أداء مميز وكسب نقاط المباراة.



وتغزل كايزر في منافسه وقال إن الشارقة فريق متميز لديه قدرة بدنية عالية ويتمتع بالسرعة ووجود عناصر تتميز بالموهبة العالية، وأضاف: الجميع يعلم قوة الشارقة والمستويات التي ظل يقدمها في المواسم الأخيرة وأبلغ دليل على قوته وجوده في صدارة الترتيب.



ورفض مدرب فخر أبوظبي التركيز على النتائج السلبية التي حققها الشارقة في المباريات السابقة، وقال إنه لا يدري إن كانت هذه النتائج سيكون لها تأثير على منافسه أم لا، مؤكداً أنه لا يهتم بمثل هذه الأشياء ويركز على تحضيرات فريقه للقاء والطريقة التي يمكن أن يحقق بها الفوز.



وأشار كايزر إلى جاهزية جميع لاعبيه للقاء، ذاكراً أنه لا يوجد نقص في صفوف فريقه، وكاشفاً في ذات الوقت عدم إجراء أي تعديل على طريقة اللعب التي ظل يعتمد عليها سابقاً، مشيراً إلى أن الوقت لا يتسع للتعديل وأنه سيلعب ضد الشارقة بالطريقة المعتادة ،مع التركيز على التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تحسم نتيجة المباراة.

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