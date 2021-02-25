تعادل بطعم الهزيمة للوصل مع الوحدة

المصدر: دبي- علي شدهان تصوير إبراهيم صادق

خرج فريق الوصل الأول لكرة القدم، بتعادل بطعم الهزيمة مع ضيفه الوحدة بنتيجة 2-2 في القمة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، ليضع كل فريق نقطة في رصيده "28" لكل منهما.

تسجيل الأهداف

سجل ثنائيه الوصل، نجمه فابيو ليما من ركلتي جزاء "ق9 و77"، فيما سجل للوحدة، ميونغ وعمر خربين "ق42و83" من زمن المباراة التي شهدت دقيقتها الـ 77 طرد مدافع الوحدة روبن فيليب للخشونة مع ناصر محمود لاعب الوصل.

إلغاء هدف

وشهدت دقائق الوقت المحتسب بدل من الضائع، إثارة بعد تسجيل الوحدة هدفا عبر محترفه بيمنتا في الدقيقة 92، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية "الفار".

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