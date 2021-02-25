الظفرة يسترد نغمة الانتصارات على حساب العين

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

عاد الظفرة إلى سكة الانتصارات من جديد بالفوز الثمين، الذي حققه على ضيفه العين 2-1 في لقاء الفريقين، مساء اليوم، لحساب الجولة 18 من دوري الخليج العربي، بعد 7 مواجهات خسر فيها 5، وتعادل في مباراتين، ليتمكن من تحقيق فوزه الأول في العام الحالي والأول تحت قيادة مدربه محمد قويض، بعد تفوقه على ضيفه لعباً ونتيجة، ويدين فارس الظفرة بالفوز للعائد ماخيتي ديوب، الذي أحرز هدفه الأول في ق 34، وأضاف الثاني من ركلة جزاء ق 76، في أول هدفين له بعد عودته للكشوفات مؤخراً، فيما أهدر زميله الإسباني بيدرو كوندي ركلة جزاء ق 55، وأحرز هدف العين الوحيد هدافه كودجو لابا من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 50، بالنتيجة رفع الظفرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقي العين عند 30 نقطة بالترتيب الرابع.

وخلال المباراة فرض الظفرة سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، وشكل ضغطاً على مرمى العين، الذي تراجع لاعبوه للمنطقة الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وكاد الظفرة أن يهز شباك ضيفه مبكراً عن طريق الهولندي روشوفيل، الذي سدد كرة قوية تصدى لها خالد عيسى، وفرصة أخرى للسنغالي ديوب، كان خالد عيسى كالعادة في الموعد وأبعد الكرة لركنية.

وبعد عدد من المحاولات وغياب تام للعين تمكن السنغالي ديوب مهاجم الظفرة من إحراز الهدف الأول، بعد أن حول تهديفة روشوفيل بلمسة إلى داخل الشباك في الدقيقة 34، لتظهر بعدها أخطر فرص العين من ركلة ثابتة نفذها بندر الأحبابي، أبعدها خالد السناني بصعوبة، وحاول بعدها إدراك التعادل بهجمة منظمة لكن دفاع الظفرة كان متماسكاً حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية من اللقاء عاد العين بشكل أفضل وتقاسم السيطرة مع صاحب الأرض، ليتمكن سريعاً من إدراك هدف التعادل، بهدف من ركلة جزاء ارتكبها خالد بطي مع كايو كانيدو، نفذها الهداف كودجو لابا في الشباك عند الدقيقة 50، وبعدها بدقائق احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية، ولكن للظفرة بعد العودة لتقنية الفيديو، أهدرها بيدرو كوندي بتسديد الكرة في العارضة، ليتواصل اللعب وسط محاولات الفريقين لإحراز هدف التقدم، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للظفرة، أضاف منها ماخيتي ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 76، لتشتعل المباراة في الجزء الأخير، ويندفع العين للهجوم بحثاً عن التعادل ولكن دون جدوي، في ظل غياب الهجمات المنظمة مع صحوة دفاع الظفرة، الذي تمكن من المحافظة على تقدمه حتى أعلن قاضي الجولة عن نهاية المباراة بفوز الظفرة على ضيفه العين بهدفين مقابل هدف.

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