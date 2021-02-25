كلباء يحسم «الديربي» ويعمق جراح الفجيرة

المصدر: الفجيرة-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

ضاعف كلباء من أحزان جاره الفجيرة، معمقاً جراحه بالفوز عليه في عقر داره بنتيجة 3-0، خلال مباراة «ديربي» الساحل الشرقي اليوم، ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأحرز ثلاثية «النمور» كل من مالابا «هدفين» ومحمد سبيل في الدقائق 45+3، 53، 87 ليصل كلباء برصيده إلى 26 نقطة، فيما تجمد الفجيرة عند 10 نقاط.

ورغم أفضلية الفجيرة خلال الشوط الأول إلا أن لاعبي «الذئاب» لم يستغلوا الفرص، فضلاً عن تألق حارس مرمى كلباء جمال عبد الله، كما تصدت العارضة للضربة الثابتة التي سددها التونسي فراس بالعربي في الدقيقة 32.

وكان مدرب الفجيرة ناصيف قد تلقى ضربة موجعة، وأجرى تبديلاً اضطرارياً بخروج هداف الفريق السويدي صاموئيل، الذي أصيب على مستوى اليد اليسرى، ليحل علي عيد بديلاً عنه.

وتشهد الدقائق الأخيرة من هذا الشوط قمة الإثارة، بعد أن احتسب حكم المباراة محمد عبيد خادم ركلة جزاء، مستعيناً بتقنية الفيديو «VAR»، التي أكدت صحة الركلة، بعد ارتطام الكرة بيد اللاعب عبد الله سعيد، فانبرى لها مالابا، مسجلاً هدف فريقه الأول في الدقيقة 45+ 3.

شوط التفوق

ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاف مدافع النمور محمد سبيل هدف فريقه الثاني، بعد أن كسر مصيدة التسلل محولاً الكرة العرضية بذكاء داخل مرمى الفجيرة في الدقيقة 53. وتدخل قائم كلباء للمرة الثانية متصدياً لرأسية البرازيلي كوتينهو في الدقيقة 72.

وأضاف مالابا هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR» في الدقيقة 87 لينتهي اللقاء بفوز «النمور» بثلاثية.

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