الشارقة والجزيرة.. قمة من "العيار الثقيل" على صدارة دوري الخليج العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

تستكمل مواجهات الجولة 18 لدوري الخليج العربي غداً الجمعة، بإقامة 4 مباريات، أبرزها الجزيرة والشارقة في قمة من "العيار الثقيل"، بينما يستضيف النصر، على ملعبه، نادي حتا، في مواجهة تبدو ظاهريا سهلة لأصحاب الأرض، الساعي لتكرار الفوز الثاني، إلا أن المستوى المميز لـ "حتا " في مواجهة شباب الأهلي بالجولة الماضية، والتي حقق فيها الأخير الفوز بصعوبة، تجعل المواجهة صعبة على "أصحاب الأرض" والمركز الخامس بجدول الترتيب.

وفي ذات التوقيت يواجه بني ياس ضيفه عجمان، حيث ينشد أصحاب الأرض نقاط المباراة الثلاث، بعد أن أظهر شخصية قوية في مباراة "قمة" الجولة 17 أمام الجزيرة، التي انتهت بالتعادل / 3-3 /، في مواجهة تجلت فيها قوة وإثارة دورينا، ويكفل الفوز لصاحب المركز الثالث مواصلة الضغط على متصدري جدول الترتيب، فيما يبحث عجمان عن التحرك خطوة من المركز قبل الأخير، بتحقيق نتيجة إيجابية، على أمل انتظار "هدية" اتحاد كلباء بالفوز أمام الفجيرة.

وتقام في السهرة، مباراة شباب الأهلي وضيفه خورفكان، التي يدخل فيها أصحاب الأرض بسلسلة من النتائج المميزة في الفترة الأخيرة، ولا سيما أن "النقاط الثلاث" تمثل أهمية قصوى لشباب الأهلي، لوضع قدم بالقرب من المربع الذهبي، كما يأمل خورفكان، في وقف نزيف النقاط، بعد الخسارة في آخر 3 جولات ، وتحقيق انتصار يبعده عن أصحاب المراكز المتأخرة.

لقاء القمة

وفي مسك الختام للجولة سيخوض الشارقة مواجهة من العيار الثقيل، أمام ضيفه الجزيرة، في "قمة" الجولة 18، حيث يدخل الفريقان المباراة بذات الرصيد 37 نقطة، حصيلة الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 4، والهزيمة في 2، ولكن الأفضلية تبقى للشارقة بفارق المواجهات المباشرة، ويتميز الجزيرة بالهجوم الأقوى في المسابقة بـ 45 هدفاً، ويمتلك أصحاب الأرض الدفاع الأفضل، مناصفة مع بني ياس، حيث لم يدخل مرماه سوى 17 هدفاً.

وتتميز مواجهات "متصدري دورينا" بالقوة والإثارة على مدار تاريخ مباريات عصر الاحتراف، وسيبحث الشارقة عن تحقيق الفوز الغائب من ثلاث جولات، بعد أن تعادل مع الوحدة، وخسر من العين، وتعادل مع الظفرة، متسلحاً بكتيبة من النجوم؛ أبرزهم ويلتون سواريز، وإيجور كورنادور، وكايو لوكاس، للانفراد بالصدارة مرة أخرى.

وفي المقابل يسعى الجزيرة للرد على هزيمته في مباراة الدور الأول على ملعبه في الجولة" 5 "بهدف دون رد، ويأمل في مواصلة تقديم عروضه المميزة، التي تحققت في ثلاث جولات، وتوقفت بالتعادل في الجولة الأخيرة أمام بني ياس، ويمتلك "الضيوف" كتيبة من اللاعبين، القادرين على زيارة شباك أصحاب الأرض في أي لحظة، بفضل تحركات "النشيط" خلفان مبارك في خط الوسط، وبراندلي كواس وزايد العامري في الأجنحة الهجومية، ومن أمامهم هداف الدوري علي مبخوت.

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