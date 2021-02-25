الوصل والوحدة.. هدف واحد

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي، أبوظبي ـ محمد صادق

يخوض فريقا الوصل والوحدة، مباراة مرتقبة في الثامنة والربع من مساء اليوم في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في قمة يبدو الهدف فيها واحداً لكلا الطرفين اللذين يقفان في المركزين الثامن والسابع من لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 27 نقطة لكل منهما.

من ناحيته يتطلع الوحدة إلى تحسين موقعه في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، إذ يحتل الفريق المركز السابع برصيد 27 نقطة ولا يفصله سوى 3 نقاط عن المركز الرابع.

ويدخل الفريق اللقاء مكتمل الصفوف بعد عودة السوري عمر خريبين وجاهزيته للمشاركة عقب تماثله للشفاء من إصابة في الكاحل.

جهوزية

ولفت البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، إلى أنه لا يشعر بالقلق من تخصص نجمه ليما بتسجيل أهداف فريقه في المباريات الأخيرة، واصفاً قمة اليوم، بالمهمة، مشدداً على أن ليما لاعب من لاعبي الوصل، مشيراً إلى أنه عندما غاب ليما لأي سبب، فإن الوصل سجل أهدافاً، معتبراً ذلك هو الأهم في مسيرة العمل مع الوصل، منوهاً إلى أنه سوف يشعر بالقلق عندما لا يسجل فريقه أهدافاً، داعياً لاعبي الوصل إلى أن يكونوا جاهزين دائماً.

احترام

وأشار هيلمان إلى أن الوصل جاهز لمباراة اليوم، منوهاً إلى أن النقاط الثلاث هدف فريقه، مبدياً احترامه الكبير للوحدة باعتباره أحد أبرز فرق الدوري، وكونه يضم لاعبين أكفاء، منوهاً إلى أنه يأمل أن يواصل الوصل مشواره الناجح أداءً ونتائج، لتحسين مركزه في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، مطالباً لاعبيه بضرورة عدم ارتكاب الأخطاء، واللعب بتركيز عالٍ طوال وقت المباراة.

ثقة

أما الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة فقال: إنه لا يتوقع مباراة مفتوحة في مواجهة الوصل، مؤكداً أنه يعلم طريقة لعب الوصل جيداً، والذي يلعب بصورة متحفظة للغاية، خصوصاً في خط الوسط، لذا أعتقد أن المباراة ستكون مغلقة ولا تشهد الكثير من الأهداف.

وأكد رازوفيتش ثقته في لاعبيه وقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اعتبرها واحدة من أهم مباريات الوحدة في الدوري وتأتي في لحظة مفصلية، موضحاً: «إذا نجحنا في تحقيق الفوز فسيعني تحسين وضعنا في جدول الترتيب، وهو ما نسعى لتحقيقه».

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