الظفرة والعين.. دوافع مختلفة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل الظفرة على ملعبه، استاد حمدان بن زايد، ضيفه العين عند الخامسة والنصف مساء اليوم لحساب الجولة 18 من دوري الخليج العربي، في مواجهة يدخلها كل فريق بحثاً عن الفوز، ولكن بدافع مختلف عن الآخر، الظفرة صاحب الأرض يسعى من أجل تأمين بقائه مبكراً ونجح الجولة الماضية بنيل نقطة بتعادله أمام الشارقة، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، وكذلك يسعى العين إلى المحافظة على الروح المعنوية العالية بتحقيق الفوز الثالث على التوالي له، ويمتلك «الزعيم» 30 نقطة بالمركز الرابع.

التزام

وأكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة أن فريقه سيعتمد على الهجمات المرتدة في مواجهة اليوم، لأن المباراة، وحسب قوله، تتطلب الحذر والالتزام بطريقة اللعب للخروج بنتيجة إيجابية، ذاكراً أن «الزعيم» فريق قوي يستحق الاحترام في كل الظروف. وأشار قويض إلى جاهزية فريقه للقاء، موضحاً أن المعنويات عالية وسط لاعبيه.

إمكانات

من ناحيته، قال البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب العين: الظفرة أظهر إمكانات ومقدرات عالية، أمام الشارقة، حيث بدا أكثر تنظيماً في خطوطه الثلاثة، ولذلك فالمهمة لن تكون سهلة، ومن المهم اللعب بتركيز طوال زمن المباراة، وأضاف: أعرف أن المواجهة لن تكون سهلة، ولكنني في الوقت نفسه أشعر بثقة كبيرة.

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