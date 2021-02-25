الفجيرة وكلباء.. تحدٍ وطموح

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يستقبل الفجيرة عند الخامسة والنصف مساء اليوم جاره كلباء ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي، وسيكون الفوز شعار «الذئاب» و«النمور» اليوم، ولا يمكن توقع نتيجة المباراة على الرغم من فارق النقاط الـ 13 الذي يفصل بين الفريقين في قائمة الترتيب، ولكن الأفضلية تميل قليلاً للفريق الضيف «كلباء» صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة، والذي حقق الفوز ذهاباً بهدف على الفجيرة القابع في المركز الثاني عشر بعشر نقاط، والساعي إلى رد اعتباره بتعويض هزيمة الذهاب أمام النمور، إلى جانب تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام العين.

تركيز

من جانبه أكد التونسي البياوي مدرب الفجيرة أن لاعبي فريقه سيدخلون مباراة كلباء بشعار الفوز دون غيره، وذلك للإبقاء على النقاط الثلاث بملعب «الذئاب».

وقال: رغم الهزيمة قبل أيام أمام العين، إلا أن هناك بعض الإيجابيات، التي يجب تدعيمها قبيل مواجهة نمور كلباء، وسنقوم بالتأكيد بتصويب الأخطاء، والتي تمثلت في غياب الحضور الذهني، والتركيز في بعض فترات مباراة ملعب هزاع بالعين.

بدوره، شدد داسيلفا مدرب كلباء على ضرورة تحقيق الفوز خلال مباراة «الديربي»، مشيراً إلى أن التحضيرات للمباراة جرت بصورة جيدة، وكل تفكيرنا ينصب في كيفية تحقيق الفوز والعودة من ملعب الجار بالعلامة الكاملة، مع كامل احترامنا للفريق المضيف.

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