«المحترفين» تحتفل باليوم الوطني الكويتي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تحتفل رابطة المحترفين الإماراتية، باليوم الوطني الكويتي الـ60، خلال الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم التي تقام اليوم وغداً، تأكيداً على أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الإماراتي والكويتي وكافة الشعوب الخليجية والعربية.

وسيتم عرض تهنئة خاصة بهذه المناسبة الغالية على الشاشات الكبرى في الملاعب التي تحتضن مباريات الجولة، إلى جانب الشاشات المحيطة بالملعب ومختلف العناصر المرئية في مباراة الأسبوع التي تجمع بين الشارقة والجزيرة في مواجهة قوية من أجل حسم صدارة الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز