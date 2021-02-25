بينيت بطل «مسبار الأمل» في طواف الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - عدنان الغربي

توج الأيرلندي سام بينيت، دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي، بلقب المرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت، أمس، في إمارة رأس الخيمة مروراً بأم القيوين.

وانطلق السباق من جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، ومر بإمارة أم القيوين وعدد من المعالم على طول الطريق. وانتزع سام بينيت لقب مرحلة «مسبار الأمل» بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 204 كلم في 4 ساعات و51 دقيقة و51 ثانية.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر، دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020، بصدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 12 ساعة و50 دقيقة و21 ثانية، بعد أن نجح في الحفاظ على فارق 43 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس، فيما حل البرتغالي جواو ألميدا، دراج فريق كويك ستيب، في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1.03 دقيقة عن بوغاتشر.

كما احتفظ بوغاتشر الذي اقترب من التتويج بلقب طواف الإمارات على القميص الأحمر في نهاية المرحلة الرابعة بالقميص الأحمر لمتصدر الطواف بالزمن، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، فيما خطف منه الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط وانتزع توني غالوبين دراج فريق «أي جي 2 آر سيتروين الفرنسي»، القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

شهد مراسم التتويج عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ويوسف البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، وعايد عدوان المدير العام لساعات بريتلينغ الشرق الأوسط، والعقيد عبدالله بن سلمان النعيمي ممثل شرطة رأس الخيمة، ومحمد القاسم المدير الإداري في نخيل، والكابتن طيار هاشم الهامشي مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، وخالد المرزوقي ممثل أدنوك، وعلي النعيمي ممثل اتصالات، وأحمد الأحمد ممثل بلدية رأس الخيمة.

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