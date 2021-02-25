108 دقائق عمر «فرحة» ناكاجيما

المصدر: العين- طلحة عبد الله

لم تدم فرحة جماهير العين بلاعب فريقها الجديد، الياباني شويا ناكاجيما (27 عاماً)، سوى 108 دقائق فقط، بعد التعاقد معه منتصف شهر يناير الماضي، معاراً من نادي بورتو البرتغالي لمدة ستة أشهر، مع إمكانية شراء عقده، لكن اللاعب الذي اعتبره العيناوية بمثابة حل جذري لمشكلة صانع الألعاب، كان على موعد مع القدر، بعدما أكدت مصادر إصابته بكسر في كاحل القدم، وذلك خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق الاثنين الماضي، وهو ما أنهى موسمه الحالي مع البنفسجي، بعد أن شارك أول مرة أمام الشارقة بالجولة 16 بالدوري، عندما دفع به المدرب في الشوط الثاني، ونجح في تقديم نفسه، بصناعته للهدف الثاني الذي سجله التوغولى لابا كودجو، ليفوز العين بهدفين لهدف، وذلك قبل أن يشارك أساسياً أمام الفجيرة بالجولة 17.

وكانت جماهير العين تترقب الظهور الثالث للاعب أمام الظفرة اليوم، إلا أنها صدمت بخبر إصابته. وكشفت مصادر، أن العين مايزال يفكر في تفعيل بند الشراء رغم الإصابة.

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