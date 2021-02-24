قمة "الشارقة والجزيرة" .. أبرز لقاءات الجولة 18 من دوري الخليج العربي

المصدر: وام

تستأنف غدا وبعد غد منافسات بطولة دوري الخليج العربي، لتستمر الإثارة جولة تلو الأخرى، بعد أن شهدت المواجهات الأخيرة قوة وندية، خصوصا في اللحظات الأخيرة، التي كانت لها الكلمة العليا في حسم نتائج عدد من المباريات بالجولة 17.

وتقام يومي الخميس والجمعة لقاءات الجولة 18 التي ستشهد موقعة من نوعٍ خاص، لخطف الصدارة وفض الاشتباك في "قمة" الشارقة والجزيرة، متصدريْ دورينا، حيث من المنتظر أن تكون تلك المواجهة التي سيستضيفها نادي الشارقة الرياضي مفتوحة على كل التوقعات، نظرًا لقوة الفريقين.

وتأتي ضربة البداية، غدا الخميس، بمواجهة الفجيرة وضيفه اتحاد كلباء، حيث يدخل "صاحب الأرض" المباراة بهدف الفوز فقط، بعد الهزيمة في الجولة السابقة أمام العين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خوفاً من فوز عجمان، منافسه المباشر، أمام بني ياس، رغم أن الفوز لن يفيده كثيراً في التقدم خطوة من المركز 12، فإن نقاط المباراة الثلاث تمثل دعماً كبيراً في رحلته للخروج من منطقة الخطر، فيما يبحث اتحاد كلباء عن التقدم خطوة أكبر نحو منطقة الأمان، وتحقيق فوز غائب من الجولة 15 للبطولة.

ويلتقي الظفرة مع ضيفه العين في ذات التوقيت، في مواجهة يتطلع فيها الظفرة، لتقديم نفس الأداء القوي، الذي ظهر به في مواجهة الشارقة بالجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل 1-1، لتحقيق فوز لم يتحقق منذ الجولة العاشرة، في المقابل ينشد العين استمرار تحقيق نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، وعينه على المركز الثالث، على أمل تعثر بني ياس.

ويختتم اليوم الأول بمواجهة قوية، تجمع الوصل مع ضيفه الوحدة، ويسعى فيها كلا الفريقين للوصول إلى النقطة 30، للتقدم أكثر نحو المنافسة مع فرق المقدمة، ويمتلك كل فريق 27 نقطة، ويأمل الوصل "صاحب الأرض" في تعويض خسارته أمام نفس الفريق في الجولة" 5 "، مستعيناً بالروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون، في المباراة الماراثونية أمام اتحاد كلباء بالجولة الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل / 4-4 /، بفضل هدافه فابيو دي ليما صاحب "السوبر هاتريك"، فيما يطمح الوحدة مواصلة الفوز، للوصول إلى أبعد نقطة في ترتيب المسابقة، وتأكيد تفوقه على أصحاب الأرض.

وتستكمل مواجهات ذات الجولة يوم الجمعة، بإقامة 4 مباريات، حيث يستضيف النصر، على ملعبه، نادي حتا، في مواجهة تبدو ظاهريا سهلة لأصحاب الأرض، الساعي لتكرار الفوز الثاني، إلا أن المستوى المميز لـ "حتا " في مواجهة شباب الأهلي بالجولة الماضية، والتي حقق فيها الأخير الفوز بصعوبة، تجعل المواجهة صعبة على "أصحاب الأرض" والمركز الخامس بجدول الترتيب.

وفي ذات التوقيت يواجه بني ياس ضيفه عجمان، حيث ينشد أصحاب الأرض نقاط المباراة الثلاث، بعد أن أظهر شخصية قوية في مباراة "قمة" الجولة 17 أمام الجزيرة، التي انتهت بالتعادل / 3-3 /، في مواجهة تجلت فيها قوة وإثارة دورينا، ويكفل الفوز لصاحب المركز الثالث مواصلة الضغط على متصدري جدول الترتيب، فيما يبحث عجمان عن التحرك خطوة من المركز قبل الأخير، بتحقيق نتيجة إيجابية، على أمل انتظار "هدية" اتحاد كلباء بالفوز أمام الفجيرة.

وتقام في السهرة، مباراة شباب الأهلي وضيفه خورفكان، التي يدخل فيها أصحاب الأرض بسلسلة من النتائج المميزة في الفترة الأخيرة، ولا سيما أن "النقاط الثلاث" تمثل أهمية قصوى لشباب الأهلي، لوضع قدم بالقرب من المربع الذهبي، كما يأمل خورفكان، في وقف نزيف النقاط، بعد الخسارة في آخر 3 جولات ، وتحقيق انتصار يبعده عن أصحاب المراكز المتأخرة.

وفي مسك الختام للجولة سيخوض الشارقة مواجهة من العيار الثقيل، أمام ضيفه الجزيرة، في "قمة" الجولة 18، حيث يدخل الفريقان المباراة بذات الرصيد 37 نقطة، حصيلة الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 4، والهزيمة في 2، ولكن الأفضلية تبقى للشارقة بفارق المواجهات المباشرة، ويتميز الجزيرة بالهجوم الأقوى في المسابقة بـ 45 هدفاً، ويمتلك أصحاب الأرض الدفاع الأفضل، مناصفة مع بني ياس، حيث لم يدخل مرماه سوى 17 هدفاً.

وتتميز مواجهات "متصدري دورينا" بالقوة والإثارة على مدار تاريخ مباريات عصر الاحتراف، وسيبحث الشارقة عن تحقيق الفوز الغائب من ثلاث جولات، بعد أن تعادل مع الوحدة، وخسر من العين، وتعادل مع الظفرة، متسلحاً بكتيبة من النجوم؛ أبرزهم ويلتون سواريز، وإيجور كورنادور، وكايو لوكاس، للانفراد بالصدارة مرة أخرى.

وفي المقابل يسعى الجزيرة للرد على هزيمته في مباراة الدور الأول على ملعبه في الجولة" 5 "بهدف دون رد، ويأمل في مواصلة تقديم عروضه المميزة، التي تحققت في ثلاث جولات، وتوقفت بالتعادل في الجولة الأخيرة أمام بني ياس، ويمتلك "الضيوف" كتيبة من اللاعبين، القادرين على زيارة شباك أصحاب الأرض في أي لحظة، بفضل تحركات "النشيط" خلفان مبارك في خط الوسط، وبراندلي كواس وزايد العامري في الأجنحة الهجومية، ومن أمامهم هداف الدوري علي مبخوت.

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